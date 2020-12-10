مبابي يتفوق على ميسي في دوري الأبطال

بعد الهدفين اللذين سجلهما، أمس، ليفوز فريقه باريس سان جيرمان على إسطنبول باشاك شهير 5-1 في دوري الأبطال، أصبح النجم الفرنسي كليان مبابي أصغر لاعب يصل إلى 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ووصل الفرنسي الدولي لهذا الرقم من الأهداف في سن 21 عاما و355 يوما متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي سجل 20 هدفا في المسابقة القارية الأم عندما كان يبلغ من العمر 22 عاما و267 يوما.

يذكر أن سان جيرمان تأهل لثمن نهائي دوري الأبطال متصدرا مجموعته الثامنة بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني في المجموعة.