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لأول مرة بتاريخه.. فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

إنييستا (وسط) يحتفل مع زميليه بالتأهل الأول في تاريخ النادي لنصف نهائي أبطال آسيا (رويترز)
إنييستا (وسط) يحتفل مع زميليه بالتأهل الأول في تاريخ النادي لنصف نهائي أبطال آسيا (رويترز)
10/12/2020

صعد فريق فيسيل كوبي الياباني للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه 7-6 بركلات الترجيح على سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي اليوم الخميس في الدور ربع النهائي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الياباني.

وبادر سوون سامسونغ بلووينغز بالتسجيل مبكرا عن طريق بارك سانغ هيوك في الدقيقة السابعة، قبل أن يضطر الفريق الكوري الجنوبي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه كيم تاي هوان في الدقيقة 38.

واستغل فيسيل كوبي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز كيوجو فوروهاشي هدف التعادل في الدقيقة 40، ليستمر التعادل هو سيد الموقف بين الفريقين، وتحسم ركلات الترجيح الموقف بينهما في النهاية.

وضرب فيسيل كوبي -الذي تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه- موعدا في نصف النهائي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي تغلب 2-صفر على بكين جوان الصيني بربع النهائي في وقت سابق اليوم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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