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احتجاجا على مشاركتها في قمع مسلمي الإيغور.. غريزمان ينهي علاقته بهواوي الصينية

أوزيل (يمين) يحاول إيقاف غريزمان بمباراة نصف نهائي يورو 2016 بين ألمانيا وفرنسا (غيتي)
أوزيل (يمين) يحاول إيقاف غريزمان بمباراة نصف نهائي يورو 2016 بين ألمانيا وفرنسا (غيتي)
10/12/2020

سجل نجم برشلونة والمنتخب الفرنسي لكرة القدم أنطوان غريزمان موقفا شجاعا لم يقدم عليه من نجوم الكرة الأوروبية سوى النجم الألماني مسعود أوزيل فقط.

وأعلن غريزمان (29 عاما) عبر حسابه الرسمي على إنستغرام اليوم الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي (HUAWEI) الصينية الكبرى، احتجاجا على طريقة تعامل الصين مع مسلمي الإيغور.

وقال اللاعب المتوّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في بيان باللغة الفرنسية "تبعا للشكوك القوية التي تتحدث عن أن شركة هواوي الصينية أسهمت في تطوير برنامج إنذار يخص أقلية الإيغور الصينية عن طريق إنشاء برنامج إلكتروني للتعرف على الوجوه، فإنني أعلن الإنهاء الفوري للشراكة التي تربطني بهذه الشركة".

وأضاف "إنني أنتهز هذه المناسبة لأدعو شركة هواوي لكي لا تكتفي بنفي الاتهامات الموجهة إليها، وإنما أن تبادر في أسرع وقت ممكن للقيام بأفعال ملموسة لإدانة هذا القمع الجماعي، وأن توظف الشركة نفوذها للمساهمة في احترام حقوق الإنسان والمرأة داخل المجتمع".

ونال المنشور أكثر من ربع مليون إعجاب خلال ساعة واحدة من الجماهير التي أثنت على خطوة غريزمان، التي لم يسبقه إليها سوى أوزيل فقط.

وعبر متحدث باسم هواوي عن حزن الشركة البالغ لقرار غريزمان.

وقال "نود أن نوجه له الدعوة للتحدث معه شخصيا لشرح الجهود الحالية على أعلى مستوى داخل الشركة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والمساواة والتمييز على جميع المستويات".

ويعمل غريزمان سفيرا لهواوي منذ 2017 كما عمل مع الشركة أثناء وجوده في ناديه السابق أتلتيكو مدريد من بينها الترويج لهاتف محمول يحمل علامة أتلتيكو في 2016.

وجاء هذا الموقف المشرف بعد أيام قليلة من موقف مشابه حظي فيه غريزمان بتقدير واسع بعد أن عبّر عن غضبه من فيديو يظهر عناصر من الشرطة الفرنسية وهم يعتدون على منتج موسيقي من ذوي البشرة السوداء.

وأعاد غريزمان تغريدة فيديو التعنيف، وكتب على حسابه الرسمي في تويتر "أنا أتألم لبلادي فرنسا".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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