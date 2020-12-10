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بلجيكا تتفوق على بطل العالم.. تعرف على أفضل 20 منتخبا في تصنيف الفيفا

بلجيكا حافظت على صدارة تصنيف الفيفا للعام الثالث على التوالي (وكالة الأناضول)
بلجيكا حافظت على صدارة تصنيف الفيفا للعام الثالث على التوالي (وكالة الأناضول)
10/12/2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس أن بلجيكا فازت بجائزة منتخب العام للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن حافظت على الصدارة متفوقة على فرنسا بطلة العالم في آخر تصنيف عالمي.

وبعد أن أقيمت 1082 مباراة دولية في 2019، وهو أكبر عدد منذ بداية نظام التصنيف في 1993، لُعبت 352 مباراة دولية فقط هذا العام 2020، وهو أقل عدد منذ 1987 لتعطل الموسم بسبب جائحة كوفيد-19.

وفازت بلجيكا بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز 6 مرات في 8 مباريات هذا العام، وحجزت مقعدها في نهائيات دوري الأمم الأوروبية العام المقبل.

وظلت المراكز الأربعة الأولى كما هي باحتلال البرازيل وإنجلترا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتقدمت البرتغال للمركز الخامس، في حين تحسن وضع إسبانيا (المركز السادس) والأرجنتين (السابع) بالتقدم مركزين مقارنة بالعام الماضي.

وكانت المجر (المركز 40) الأكثر تطورا هذا العام بعد أن جمعت 44 نقطة، وتقدمت 12 مركزا لتدخل قائمة أعلى 50 منتخبا في التصنيف.

وخسر فريق المدرب ماركو روسي مرة واحدة في 8 مباريات لتتأهل المجر لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب كوفيد-19.

وفيما يلي أعلى 20 مركزا بتصنيف الفيفا:

1 – بلجيكا

2 – فرنسا

3 – البرازيل

4 – إنجلترا

5 – البرتغال

6 – إسبانيا

7- الأرجنتين

8 – أوروغواي

9 – المكسيك

10 – إيطاليا

11 – كرواتيا

12 – الدانمارك

13 – ألمانيا

14 – هولندا

15 – كولومبيا

16 – سويسرا

17 – تشيلي

18 – ويلز

19 – بولندا

20 – السنغال

المصدر : رويترز

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