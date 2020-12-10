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"جعلت البرازيل تبكي".. شاهد يوم غيّر باولو روسي الكرة البرازيلية للأبد

روسي يتلاعب بالدفاع البرازيلي قبل أن يسجل الهدف الثاني لإيطاليا (مواقع التواصل)
روسي يتلاعب بالدفاع البرازيلي قبل أن يسجل الهدف الثاني لإيطاليا (مواقع التواصل)
10/12/2020

يطلق الإيطاليون عليه "بابليتو"، وفي البرازيل يعرفونه بالجلاد، إنه باولو روسي، مهاجم إيطاليا السابق الذي توفي اليوم الخميس عن 64 عاما.

يُنظر إليه في بلاده على أنه البطل الذي قاد فريقا فقد مصداقيته من قبل إلى لقب كأس العالم 1982.

ويتذكره البرازيليون أيضا، لأنه كان سببا في هزيمة عُرفت بمأساة ساريا، والتي يشعر الكثيرون أنها غيّرت كرة القدم في البلاد إلى الأبد.

وكان روسي هو البطل الرئيسي في واحدة من أفضل مباريات كأس العالم على الإطلاق: فوز إيطاليا 3-2 على البرازيل في مباراة الدور الثاني التي أقيمت على ملعب ساريا.

أمتعت البرازيل العالم، حيث كانت تلعب بشكل هجومي رائع، وفازت في مبارياتها الأربع الأولى بمجموع أهداف بلغ 13 هدفا، مقابل 3 أهداف فقط سكنت شباكها.

وينظر كثيرون إلى هذا الفريق الذي كان يدربه تيلي سانتانا على أنه الأفضل في تاريخ البلاد على الإطلاق.

وتجاوزت إيطاليا دور المجموعات الأول بالتعادل مع بيرو وبولندا والكاميرون، قبل تحقيق فوز مفاجئ 2-1 على الأرجنتين.

وعاد روسي -الذي بدا ضعيفا وغير لائق بدنيا- لتوه من إيقاف لمدة عامين، بسبب فضيحة التلاعب بنتائج مباريات، وكان أداؤه سيئا حتى تلك اللحظة.

كانت مباراة ملحمية ومن الواضح أنها تنتمي إلى حقبة مختلفة تماما عن الأداء الكلاسيكي والأبواق الصاخبة والحرارة الخانقة وملعب ساريا المتهالك في برشلونة.

وكان هناك الكثير من الانتقادات للعب في ساريا -الذي هُدم منذ مدة طويلة- في مباريات كأس العالم، لكن مدرجاته الشاهقة المملوءة بالجماهير التي تلوح بالأعلام أضافت إثارة للمباراة.

وكانت البرازيل بحاجة إلى التعادل لتبلغ قبل النهائي من دور المجموعات الثاني، لكنها تأخرت بعد 5 دقائق بسبب الدفاع السيئ الذي سمح لروسي -غير المراقب- بهزّ الشباك عبر ضربة رأس من تمريرة أنطونيو كابريني العرضية.

وتعادل الفريق القادم من أميركا الجنوبية بعد 7 دقائق، بهدف قال عنه معلق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) جون موتسون إنه "يلخص فلسفة كرة القدم البرازيلية".

وأرسل سقراطيس الكرة إلى زيكو الذي مرّ بين اثنين من المدافعين بلمسة من كعبه، واستدار بجسده قبل أن يعيد الكرة إلى سقراطيس المنطلق من الخلف.

وتقدم "الطبيب" بأسلوبه الذي لا يبذل فيه أي مجهود، وهزّ الشباك بتسديدة مرّت بين القائم القريب ودينو زوف حارس مرمى إيطاليا، حيث أثارت الكرة بعض الغبار أثناء عبورها خط المرمى لتخرج بصورة أخرى مثيرة للذكريات.

وكان من المفترض أن يكون هذا الهدف بمثابة تمهيد لفوز مريح للبرازيل، لكن بعد 25 دقيقة اعترض روسي تمريرة تونينيو سيريزو العرضية، ليركض ويطلق تسديدة في الشباك أعادت التقدم لإيطاليا.

وأدرك فالكاو التعادل للبرازيل عقب الاستراحة، لكن روسي سجل مرة أخرى عندما حوّل الكرة نحو المرمى من مدى قريب، في ظل عدم رقابته بعد ركلة ركنية.

تغيير طريقة السامبا

دخل الكثير من البرازيليين في جدال بشأن الهزيمة باعتبارها تسببت في تحوّل عميق ودائم في أسلوب لعبهم، نحو أسلوب أكثر دفاعية مع التأثير الأوروبي.

وبالتأكيد في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت كرة القدم البرازيلية المحلية أكثر شراسة بشكل لا يصدق، حيث تشهد كل مباراة احتساب من 50 إلى 60 خطأ.

وقال زيكو ذات مرة "لو كنا فزنا بهذه المباراة، لاختلفت كرة القدم. بدلا من ذلك بدأنا صنع كرة قدم قائمة على الخروج بنتيجة بأي ثمن، واعتراض تحركات المنافس عبر ارتكاب الأخطاء ضده".

وقال آخرون إن البرازيل كانت ساذجة، حيث اعتمدت على 4 لاعبين مهاريين في الوسط وجناح ومهاجم، وهو أسلوب لا يمكن أن يفلت من تلقي الأهداف بأي حال من الأحوال.

وفي مقابلة مشتركة مع زيكو قبل عامين، قال روسي إنه في زيارته الأولى للبرازيل عام 1989 أمره سائق سيارة أجرة بترك السيارة عندما تعرف عليه، لكن هذا كان استثناء.

وأضاف "في الواقع لدي الكثير من الأصدقاء البرازيليين، وهناك الكثير من المودة والاحترام بيننا. إنهم لا يروني فقط لاعبا سجل 3 أهداف ذات مرة في مرمى البرازيل. هناك ما هو أكثر من ذلك".

وتابع "ما يجعلني أشعر بالفخر هو أننا لم نهزم البرازيل فقط، لكن فريق البرازيل عام 1982، لأنه فريق استثنائي يضم أبطالا مذهلين".

وارتبطت جملة "جعلت البرازيل تبكي" بروسي الذي أبكى البرازيليين بالفعل ليلة خروجهم الأليم من مونديال 1982 الذي توّجت فيه إيطاليا بفضل أهداف روسي وبراعته الفائقة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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