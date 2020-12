"جعلت البرازيل تبكي".. شاهد يوم غيّر باولو روسي الكرة البرازيلية للأبد

يطلق الإيطاليون عليه "بابليتو"، وفي البرازيل يعرفونه بالجلاد، إنه باولو روسي، مهاجم إيطاليا السابق الذي توفي اليوم الخميس عن 64 عاما.

يُنظر إليه في بلاده على أنه البطل الذي قاد فريقا فقد مصداقيته من قبل إلى لقب كأس العالم 1982.

ويتذكره البرازيليون أيضا، لأنه كان سببا في هزيمة عُرفت بمأساة ساريا، والتي يشعر الكثيرون أنها غيّرت كرة القدم في البلاد إلى الأبد.

وكان روسي هو البطل الرئيسي في واحدة من أفضل مباريات كأس العالم على الإطلاق: فوز إيطاليا 3-2 على البرازيل في مباراة الدور الثاني التي أقيمت على ملعب ساريا.

أمتعت البرازيل العالم، حيث كانت تلعب بشكل هجومي رائع، وفازت في مبارياتها الأربع الأولى بمجموع أهداف بلغ 13 هدفا، مقابل 3 أهداف فقط سكنت شباكها.

وينظر كثيرون إلى هذا الفريق الذي كان يدربه تيلي سانتانا على أنه الأفضل في تاريخ البلاد على الإطلاق.

وتجاوزت إيطاليا دور المجموعات الأول بالتعادل مع بيرو وبولندا والكاميرون، قبل تحقيق فوز مفاجئ 2-1 على الأرجنتين.

وعاد روسي -الذي بدا ضعيفا وغير لائق بدنيا- لتوه من إيقاف لمدة عامين، بسبب فضيحة التلاعب بنتائج مباريات، وكان أداؤه سيئا حتى تلك اللحظة.

كانت مباراة ملحمية ومن الواضح أنها تنتمي إلى حقبة مختلفة تماما عن الأداء الكلاسيكي والأبواق الصاخبة والحرارة الخانقة وملعب ساريا المتهالك في برشلونة.

وكان هناك الكثير من الانتقادات للعب في ساريا -الذي هُدم منذ مدة طويلة- في مباريات كأس العالم، لكن مدرجاته الشاهقة المملوءة بالجماهير التي تلوح بالأعلام أضافت إثارة للمباراة.

وكانت البرازيل بحاجة إلى التعادل لتبلغ قبل النهائي من دور المجموعات الثاني، لكنها تأخرت بعد 5 دقائق بسبب الدفاع السيئ الذي سمح لروسي -غير المراقب- بهزّ الشباك عبر ضربة رأس من تمريرة أنطونيو كابريني العرضية.

وتعادل الفريق القادم من أميركا الجنوبية بعد 7 دقائق، بهدف قال عنه معلق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) جون موتسون إنه "يلخص فلسفة كرة القدم البرازيلية".

وأرسل سقراطيس الكرة إلى زيكو الذي مرّ بين اثنين من المدافعين بلمسة من كعبه، واستدار بجسده قبل أن يعيد الكرة إلى سقراطيس المنطلق من الخلف.

وتقدم "الطبيب" بأسلوبه الذي لا يبذل فيه أي مجهود، وهزّ الشباك بتسديدة مرّت بين القائم القريب ودينو زوف حارس مرمى إيطاليا، حيث أثارت الكرة بعض الغبار أثناء عبورها خط المرمى لتخرج بصورة أخرى مثيرة للذكريات.

وكان من المفترض أن يكون هذا الهدف بمثابة تمهيد لفوز مريح للبرازيل، لكن بعد 25 دقيقة اعترض روسي تمريرة تونينيو سيريزو العرضية، ليركض ويطلق تسديدة في الشباك أعادت التقدم لإيطاليا.

وأدرك فالكاو التعادل للبرازيل عقب الاستراحة، لكن روسي سجل مرة أخرى عندما حوّل الكرة نحو المرمى من مدى قريب، في ظل عدم رقابته بعد ركلة ركنية.

دخل الكثير من البرازيليين في جدال بشأن الهزيمة باعتبارها تسببت في تحوّل عميق ودائم في أسلوب لعبهم، نحو أسلوب أكثر دفاعية مع التأثير الأوروبي.

وبالتأكيد في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت كرة القدم البرازيلية المحلية أكثر شراسة بشكل لا يصدق، حيث تشهد كل مباراة احتساب من 50 إلى 60 خطأ.

وقال زيكو ذات مرة "لو كنا فزنا بهذه المباراة، لاختلفت كرة القدم. بدلا من ذلك بدأنا صنع كرة قدم قائمة على الخروج بنتيجة بأي ثمن، واعتراض تحركات المنافس عبر ارتكاب الأخطاء ضده".

وقال آخرون إن البرازيل كانت ساذجة، حيث اعتمدت على 4 لاعبين مهاريين في الوسط وجناح ومهاجم، وهو أسلوب لا يمكن أن يفلت من تلقي الأهداف بأي حال من الأحوال.

The beauty of this hat trick was not just in how it inspired Italy to their 1982 World Cup win, but also that it came against what many consider the single greatest World Cup side EVER. #PaoloRossi

pic.twitter.com/SOAhJY49fG

— Debayan Sen (@debayansen) December 10, 2020