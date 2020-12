في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.. فوز أرسنال وتعادل نابولي وهزيمة روما

يسدل الستار اليوم الخميس على مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث تقام 24 مباراة على مرحلتين، وانتهت المرحلة الأولى بفوز أرسنال وتعادل نابولي وهزيمة روما.

وأنهى أرسنال الإنجليزي مشواره في دور المجموعات بفوز مقنع على مضيفه دوندالك الأيرلندي 4-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، ليتأهل إلى دور الـ32 بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع مبارياته في دور المجموعات، في حين خرج دوندالك من المسابقة دون أي رصيد من النقاط بعد أن خسر جميع مبارياته.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 12 عن طريق إدوارد نيكتياه، قبل أن يضيف المصري محمد النني الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 22 سجل الفريق الأيرلندي هدف تقليص الفارق عن طريق جوردان فلوريس، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثالث لأرسنال.

وفي الدقيقة 80 سجل فلورين بالوجان الهدف الرابع لأرسنال، قبل أن يقلص شين هور الفارق لدوندالك في الدقيقة 85.

ولحساب المجموعة ذاتها، تأهل فريق مولده النرويجي أيضا بعد تعادله مع رابيد فيينا النمساوي 2-2.

ورفع مولده رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن رابيد فيينا.

⏰ RESULTS ⏰

✅ Young Boys, Molde, Napoli & Real Sociedad through to last 32 🎉

Who did it best? 🤔#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 10, 2020