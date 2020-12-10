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في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.. فوز أرسنال وتعادل نابولي وهزيمة روما

النني يقفز فرحا بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال (رويترز)
النني يقفز فرحا بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال (رويترز)
10/12/2020

يسدل الستار اليوم الخميس على مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث تقام 24 مباراة على مرحلتين، وانتهت المرحلة الأولى بفوز أرسنال وتعادل نابولي وهزيمة روما.

وأنهى أرسنال الإنجليزي مشواره في دور المجموعات بفوز مقنع على مضيفه دوندالك الأيرلندي 4-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، ليتأهل إلى دور الـ32 بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع مبارياته في دور المجموعات، في حين خرج دوندالك من المسابقة دون أي رصيد من النقاط بعد أن خسر جميع مبارياته.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 12 عن طريق إدوارد نيكتياه، قبل أن يضيف المصري محمد النني الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 22 سجل الفريق الأيرلندي هدف تقليص الفارق عن طريق جوردان فلوريس، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثالث لأرسنال.

وفي الدقيقة 80 سجل فلورين بالوجان الهدف الرابع لأرسنال، قبل أن يقلص شين هور الفارق لدوندالك في الدقيقة 85.

ولحساب المجموعة ذاتها، تأهل فريق مولده النرويجي أيضا بعد تعادله مع رابيد فيينا النمساوي 2-2.

ورفع مولده رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن رابيد فيينا.

وفي المجموعة السادسة لحق فريقا نابولي الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني بركب المتأهلين لدور الـ32.

واقتنص سوسييداد تعادلا بطعم الفوز 1-1 من ملعب مضيفه نابولي، في حين خسر ألكمار الهولندي 1-2 أمام مضيفه رييكا الكرواتي.

وتصدر نابولي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على سوسييداد، ليصعدا سويا للأدوار الإقصائية في البطولة، بينما احتل ألكمار المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وبقي رييكا في قاع الترتيب بـ4 نقاط، ليودعا البطولة.

وبادر نابولي بالتسجيل عبر لاعبه البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل الفريق الباسكي بهدف قاتل عن طريق ويليان جوزيه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كما لحق يونغ بويز السويسري بركب المتأهلين لدور الـ32 أيضا، عقب فوزه على كلوج
الروماني 2-1، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط
خلف المتصدر روما الإيطالي ليتأهلا معا.

وحافظ روما على صدارة المجموعة رغم خسارته أمام سيسكا صوفيا البلغاري 1-3.

وتقدم الفريق البلغاري عن طريق تياغو رودريغيز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل توماسو ميلانسي هدف التعادل لروما في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 34 سجل علي سو الهدف الثاني لسيسكا صوفيا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 55.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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