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قرار حكومي ينقذ ناديا جزائريا من ورطة

استئناف الطيران الداخلي بالجزائر أنقذ شبيبة الساورة من رحلات طويلة عبر البر (رويترز)
استئناف الطيران الداخلي بالجزائر أنقذ شبيبة الساورة من رحلات طويلة عبر البر (رويترز)
1/12/2020
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آخر تحديث
1/12/2020
(مكة المكرمة) 02:45 PM

أنقذ قرار للسلطات في الجزائر نادي شبيبة الساورة المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم من ورطة حقيقية.

وأعلنت رئاسة الوزراء أمس الاثنين استئناف الرحلات الجوية الداخلية في الجزائر اعتبارا من السادس من ديسمبر/كانون الأول.

وكانت إدارة نادي شبيبة الساورة -الذي ينتمي لولاية (محافظة) بشار التي تقع على بعد نحو ألف كيلومتر جنوبي غرب العاصمة الجزائرية- تقدمت بطلب إلى الجهات المختصة لتوفير طائرة خاصة يتنقل فيها الفريق لخوض مباريات الدوري الجزائري الذي انطلق يوم الجمعة الماضي.

واضطرت بعثة النادي لقطع مسافة تقارب ألف كيلومتر عبر الحافلة للانتقال إلى مدينة المدية الأربعاء الماضي، لمواجهة الأولمبي المحلي في الجولة الافتتاحية من الدوري بعد يومين من ذلك، وهي المباراة التي فاز فيها الساورة بهدف دون رد.

وأقرب تنقل كان سيخوضه شبيبة الساورة إلى مدينة تلمسان يبعد مسافة 550 كيلومترا عن مقره، فيما الأبعد كان سيقوده إلى مدينة سكيكدة على مسافة أكثر من 1220 كيلومترا.

المصدر : وكالات

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