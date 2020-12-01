فريق إيطالي يحتج على نتيجة مباراة خاضها بـ 12 لاعبا

أعلن نادي كوزينتسا المنتمي للدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم أنه ينوي الاحتجاج بعدما خاض المباراة عن غير عمد بـ 12 لاعبا داخل الملعب قبل أن يتقلص العدد إلى 10 لاعبين خلال الهزيمة صفر-1

أمام ساليرنيتانا يوم الأحد الماضي.

وحدث الارتباك عندما أجرى كوزينتسا 3 تغييرات في الدقيقة 75 لكن أحد اللاعبين المستبدلين، وهو ميركو بروتشيني، لم يلحظ ذلك واستمر في الملعب وفقا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت والعديد

من وسائل الإعلام الأخرى.

وبعد عدة دقائق، أدرك الحكم الواقعة وطالب بروتشيني بمغادرة الملعب، في حين نال أبو ملال با، الذي شارك بدلا منه، بطاقة صفراء بسبب دخول الملعب دون الحصول على إذن.

وبعد ذلك بفترة قصيرة تلقى با بطاقة صفراء أخرى بسبب خطأ عنيف ليضطر كوزينتسا للعب بـ 10 لاعبين.

وقال كوزينتسا في بيان إنه سيتقدم باحتجاج إلى لجنة الانضباط "بسبب ما حدث في الدقيقة 75 بالشوط الثاني والذي تسبب بعد ذلك في طرد با".

وأضاف "طلب النادي تقرير المباراة لتقييم كيف وإلى أي مدى حدث إهمال أو مخالفة للوائح بشكل ربما يكون أثر على سير المباراة".