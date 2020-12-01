البث الحي
كرة قدم

فريق إيطالي يحتج على نتيجة مباراة خاضها بـ 12 لاعبا

1/12/2020

أعلن نادي كوزينتسا المنتمي للدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم أنه ينوي الاحتجاج بعدما خاض المباراة عن غير عمد بـ 12 لاعبا داخل الملعب قبل أن يتقلص العدد إلى 10 لاعبين خلال الهزيمة صفر-1
أمام ساليرنيتانا يوم الأحد الماضي.

وحدث الارتباك عندما أجرى كوزينتسا 3 تغييرات في الدقيقة 75 لكن أحد اللاعبين المستبدلين، وهو ميركو بروتشيني، لم يلحظ ذلك واستمر في الملعب وفقا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت والعديد
من وسائل الإعلام الأخرى.

وبعد عدة دقائق، أدرك الحكم الواقعة وطالب بروتشيني بمغادرة الملعب، في حين نال أبو ملال با، الذي شارك بدلا منه، بطاقة صفراء بسبب دخول الملعب دون الحصول على إذن.

وبعد ذلك بفترة قصيرة تلقى با بطاقة صفراء أخرى بسبب خطأ عنيف ليضطر كوزينتسا للعب بـ 10 لاعبين.

وقال كوزينتسا في بيان إنه سيتقدم باحتجاج إلى لجنة الانضباط "بسبب ما حدث في الدقيقة 75 بالشوط الثاني والذي تسبب بعد ذلك في طرد با".

وأضاف "طلب النادي تقرير المباراة لتقييم كيف وإلى أي مدى حدث إهمال أو مخالفة للوائح بشكل ربما يكون أثر على سير المباراة".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

شاهد.. مدرب يقطع هجمة مرتدة للفريق المنافس

شهدت مباراة فريقي كاتانيا وفيبونيسي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي تصرفا غريبا من مدرب كاتانيا جوزيبي رافاييل بعد دخوله أرضية الملعب وقطع هجمة مرتدة للفريق المنافس في الدقائق الأخيرة.

المزيد من كرة قدم

بحضور رئيس الفيفا.. اتفاقية تعاون مرتقبة بين اتحاد الكرة الإسرائيلي ونظيره الإماراتي

الرياضة كانت من أبرز المجالات التي شهدت مبادلات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل (رويترز)

قرار حكومي ينقذ ناديا جزائريا من ورطة

استئناف الطيران الداخلي بالجزائر أنقذ شبيبة الساورة من رحلات طويلة عبر البر (رويترز)

حكيمي وإنتر ميلان.. كونتي يطالبه بالتحسن ويحدد شرطا لنجاحه

حكيمي مطالب بتحسين عمله الدفاعي بحسب مدربه الإيطالي (رويترز)

سواريز استخدمها قبله وأوقف 8 مباريات.. كافاني يعتذر عن إساءة عنصرية

كافاني: الرسالة التي نشرتها كانت تحية حنونة إلى صديق أشكره فيها على تهنئته لي بعد المباراة (غيتي)
الأكثر قراءة

عقب اغتيال فخري زاده.. قانون إيراني لزيادة تخصيب اليورانيوم وأنباء عن تهديد ولي عهد أبو ظبي باتصال مباشر

النواب الإيرانيون هتفوا بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل عقب المصادقة على مشروع القانون (رويترز-أشيف)

اتفاق تركي روسي لإرسال مراقبين.. أذربيجان تستعيد كل ما خسرته بمحيط قره باغ في التسعينيات

في عام يقترب العالم فيه من لقاح للكورونا .. لماذا لم يستطع العلماء الوصول للقاح للإيدز حتى اليوم؟

فيروس الإيدز (يمين) أصاب أكثر من 75 مليون شخص، وفيروس كورونا (يسار) أصاب أكثر من 63 مليونا (شترستوك-رسم تمثيلي)

المرض الذي أودى بحياة الدولة العثمانية

(مواقع التواصل الاجتماعي)