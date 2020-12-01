شاختار يكرر الانتصار.. ريال مدريد يخسر ويفقد مركزه الثاني في المجموعة

فجّر فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة كبيرة، وتغلب على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق الأوكراني برونو دنتينيو (57) ومانور سولومون (82).

وهذا الفوز رفع رصيد شاختار إلى 7 نقاط؛ ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

يذكر أن شاختار هزم الملكي في عقر داره 3-2، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي المجموعة الأولى، حقق فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي فوزه الأول في دور المجموعات بتغلبه على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-1.

ورفع سالزبورغ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن لوكوموتيف متذيل الترتيب.