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حكيمي وإنتر ميلان.. كونتي يطالبه بالتحسن ويحدد شرطا لنجاحه

حكيمي مطالب بتحسين عمله الدفاعي بحسب مدربه الإيطالي (رويترز)
حكيمي مطالب بتحسين عمله الدفاعي بحسب مدربه الإيطالي (رويترز)
1/12/2020
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آخر تحديث
1/12/2020
(مكة المكرمة) 12:02 PM

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن الاختلاف بين الدوري الإيطالي وغيره من البطولات يجبر المدافع المغربي أشرف حكيمي على بذل مزيد من الجهد من أجل التألق والنجاح مع ناديه.

وتعرض حكيمي البالغ من العمر 22 عاما، والمنضم من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم، لانتقادات بسبب عروضه الأخيرة بعد بداية واعدة. وقضى اللاعب آخر موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

وقال كونتي "لا أحب الحديث عن لاعب بعينه. لكن شاهدوا مباريات حكيمي حين وصل إلى النادي. يملك إمكانات كبيرة لكنه يحتاج إلى تحسين الشق الدفاعي".

وأضاف "دعونا لا ننسى الضغوط الكبيرة والطموحات ومطالب الجماهير في الدوري مقارنة نظيره الألماني، يملك قدرات كبيرة ويحتاج لبذل المزيد من الجهد. الضغط هنا يختلف تماما عن الموجود هناك".

ويحل إنتر ضيفا على بروسيا مونشنغلادباخ اليوم الثلاثاء، ويحتاج إلى الانتصار للحفاظ على بصيص أمل في التأهل وتجنب الخروج من دور المجموعات بدوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

ويتذيل إنتر المجموعة الثانية بنقطتين في حين يتصدر مونشنغلادباخ الترتيب بـ 8 نقاط.

المصدر : وكالات

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