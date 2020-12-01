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بعد إراحته ميسي مجددا بدوري الأبطال.. كومان: تحدثت معه ولكن القرار لي

كومان أراح ميسي للمباراة الثانية تواليا في دوري الأبطال (غيتي)
كومان أراح ميسي للمباراة الثانية تواليا في دوري الأبطال (غيتي)
1/12/2020

يبدو أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة يريد إظهار شخصيته القوية، وأنه مختلف عن بعض المدربين السابقين الذين كان يقال إن "البولغا" يسيطر عليهم ويتخذ القرارات الفنية عنهم وإنه صاحب القرار في النادي.

وقرر كومان إراحة 3 لاعبين في مواجهة فرينكفاروزي المجري غدا الأربعاء ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، وهم: الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والبرازيلي فيليبي كوتينيو، وميسي.

وهذه المرة الثانية التي يريح فيها ميسي في المسابقة القارية الأم بعد غيابه عن مواجهة دينامو كييف في المرحلة الرابعة من المسابقة والتي فاز بها البرسا برباعية نظيفة.

ولدى سؤاله عن هذه الخطوة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد، أوضح كومان أنه "من غير الطبيعي أن يرتاح ميسي، أعلم هذا، تكلمت معه بشأن هذه الخطوة حتى ولو كان القرار لي".

وتابع "ضمنا التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال منذ المرحلة الماضية، ولهذا يمكنني منح الفرص للاعبين آخرين. علينا الفوز بمباراة السبت في الليغا (ضد قاديش) وهذه فرصة ذهبية له (ميسي)، وهذا قد لا يتوفر في الأيام المقبلة".

ويتصدر البرسا المجموعة السابعة بـ12 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، في حين يحتل دينامو كييف المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن فرينكفاروزي الذي يحتل المركز الأخير.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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