بحضور رئيس الفيفا.. اتفاقية تعاون مرتقبة بين اتحاد الكرة الإسرائيلي ونظيره الإماراتي

أعلن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، أنه بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإماراتي في وقت لاحق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد 3 أشهر من توقيع البلدين اتفاقية لتطبيع العلاقات.

وذكر الاتحاد الإسرائيلي عبر موقع تويتر أن رئيس الاتحاد، أورين حسون، والرئيس التنفيذي للاتحاد، روتم كامر، سيتوجهان إلى دبي في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

Football Association Chairman Oren Hasson and the CEO Rotem Kamer will travel to Dubai on Dec. 14 to sign a cooperation agreement with their fellow @uaefa_ae association. The event will also be attended by @FIFAcom President Gianni Infantino, who led the groundbreaking move. — ISRAEL FA (@ISRAELFA) December 1, 2020

وأوضح أن "الحدث سيشهد أيضا حضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، الذي قاد هذه الخطوة الرائدة".

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، كانت الرياضة من أبرز المجالات، التي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة، وشملت صفقة انتقال اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع إلى نادي النصر الإماراتي إضافة إلى صفقة محتملة لشراء إماراتيين أسهما في نادي بيتار القدس الإسرائيلي.