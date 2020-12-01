البث الحي
كرة قدم

بحضور رئيس الفيفا.. اتفاقية تعاون مرتقبة بين اتحاد الكرة الإسرائيلي ونظيره الإماراتي

الرياضة كانت من أبرز المجالات التي شهدت مبادلات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل (رويترز)
الرياضة كانت من أبرز المجالات التي شهدت مبادلات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل (رويترز)
1/12/2020
|
آخر تحديث
1/12/2020
(مكة المكرمة) 03:53 PM

أعلن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، أنه بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإماراتي في وقت لاحق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد 3 أشهر من توقيع البلدين اتفاقية لتطبيع العلاقات.

وذكر الاتحاد الإسرائيلي عبر موقع تويتر أن رئيس الاتحاد، أورين حسون، والرئيس التنفيذي للاتحاد، روتم كامر، سيتوجهان إلى دبي في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن "الحدث سيشهد أيضا حضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، الذي قاد هذه الخطوة الرائدة".

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، كانت الرياضة من أبرز المجالات، التي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة، وشملت صفقة انتقال اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع إلى نادي النصر الإماراتي إضافة إلى صفقة محتملة لشراء إماراتيين أسهما في نادي بيتار القدس الإسرائيلي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

قرار حكومي ينقذ ناديا جزائريا من ورطة

استئناف الطيران الداخلي بالجزائر أنقذ شبيبة الساورة من رحلات طويلة عبر البر (رويترز)

حكيمي وإنتر ميلان.. كونتي يطالبه بالتحسن ويحدد شرطا لنجاحه

حكيمي مطالب بتحسين عمله الدفاعي بحسب مدربه الإيطالي (رويترز)

فريق إيطالي يحتج على نتيجة مباراة خاضها بـ 12 لاعبا

سواريز استخدمها قبله وأوقف 8 مباريات.. كافاني يعتذر عن إساءة عنصرية

كافاني: الرسالة التي نشرتها كانت تحية حنونة إلى صديق أشكره فيها على تهنئته لي بعد المباراة (غيتي)
الأكثر قراءة

عقب اغتيال فخري زاده.. قانون إيراني لزيادة تخصيب اليورانيوم وأنباء عن تهديد ولي عهد أبو ظبي باتصال مباشر

النواب الإيرانيون هتفوا بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل عقب المصادقة على مشروع القانون (رويترز-أشيف)

المرض الذي أودى بحياة الدولة العثمانية

(مواقع التواصل الاجتماعي)

اتفاق تركي روسي لإرسال مراقبين.. أذربيجان تستعيد كل ما خسرته بمحيط قره باغ في التسعينيات

الزوجة العشرون للإمبراطور وحاكمة المغول.. حياة نور جهان المدهشة

"نور جهان" الطموحة لأقصى الحدود كانت نقطة ضعف الإمبراطور جهانجير (مواقع التواصل)