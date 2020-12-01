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أحدثهم محرز.. 6 لاعبين أفارقة دخلوا نادي الـ100 في البريميرليغ

محرز ساهم بـ100 هدف خلال وجوده في البريميرليغ (رويترز)
محرز ساهم بـ100 هدف خلال وجوده في البريميرليغ (رويترز)
1/12/2020
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آخر تحديث
2/12/2020
(مكة المكرمة) 10:47 AM

بثلاثيته في مرمى بيرنلي السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز دخل النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي نادي اللاعبين الأفارقة الذين ساهموا بـ100 هدف أو أكثر تسجيلا وصناعة في البريميرليغ.

وانضم قائد منتخب الجزائر إلى 6 لاعبين يشكلون أعضاء النادي.

– محرز: سجل 59 هدفا وصنع 41

– المصري محمد صلاح: سجل 83 هدفا وصنع 30

– السنغالي ساديو ماني: سجل 88 هدفا وصنع 30

– النيجيري ياكوبو إيغبيني: سجل 95 هدفا وصنع 26

– الغابوني إيمانويل أديبايور: سجل 97 هدفا وصنع 36

– العاجي ديدييه دروغبا: سجل 105 أهداف وصنع 54

المصدر : مواقع إلكترونية

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