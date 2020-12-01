أحدثهم محرز.. 6 لاعبين أفارقة دخلوا نادي الـ100 في البريميرليغ

صلاح لا يزال لاعبا أنانيا، يود الاحتفاظ بالكرة في حوزته وقتا أكبر من الآخرين. لكن، هل يكره أحد أن يكون في فريقه لاعب أناني يُسجِّل الأهداف مثل الماكينة التي لا ترحم، وفي الوقت نفسه يصنع الفرص لزملائه؟