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مواجهة الأخطاء وركلات الجزاء.. خسارة ثقيلة لريال مدريد أمام فالنسيا

كارلوس سولر أحرز ثلاثية في مرمى ريال مدريد (رويترز)
كارلوس سولر أحرز ثلاثية في مرمى ريال مدريد (رويترز)
8/11/2020
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آخر تحديث
9/11/2020
(مكة المكرمة) 01:22 AM

تعرض ريال مدريد لثاني خسارة في الموسم وسقط بميدان فالنسيا 4-1 في ختام مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء.

ودخل ريال مدريد مندفعا إلى الهجوم وحاول التقدم مبكرا، غير أن المحاولات لم تجد طريقها إلى مرمى الحارسين.

وتقدم كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 23 من تسديدة من خارج منطقة العلميات، وبدا أن النادي الملكي في طريقه لتحقيق فوز سهل على فالنسيا الذي حقق فوزين فقط في 8 مواجهات.

وانقلبت المباراة بداية من الدقيقة 35 بهدف سجله كارولس سولر من ركلة جزاء، وأضاف رافايل فاران هدفا في مرماه لصالح فالنسيا في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني عزز فالنسيا تقدمه بهدفين من ركلتي جزاء نفذهما بنجاح كارلوس سولر.

وشهدت المواجهة أخطاء كثيرة من لاعبي ريال مدريد الذين عجزوا عن التعامل بشكل مثالي مع هجمات فالنسيا.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر، في حين رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

المصدر : الجزيرة

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