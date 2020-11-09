منع لاعبين بالكالتشيو من المشاركة مع منتخبات بلادهم

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، يوم الأحد، أن لاعبين من 6 فرق في الدوري الإيطالي مُنعوا من مغادرة البلاد بواسطة السلطات المحلية من أجل المشاركة في المباريات الدولية القادمة؛ بسبب إصابات بفيروس كورونا فيها.

وكشفت أن الفرق هي: إنتر ميلان وروما وفيورنتينا وساسولو وجنوى ولاتسيو، ولأن هناك إصابات بالفيروس المميت، فإن على باقي اللاعبين عزل أنفسهم 10 أيام كإجراء وقائي.

وقالت وكالة "أنسا" (ANSA) للأنباء إن لاعبين من فيورنتينا لم يُسمح لهم بالسفر بعد أن أعلن النادي، يوم الجمعة، أن المهاجم خوسيه كايخون أصيب بكوفيد-19.

وأضافت أن الأمر جاء من السلطة المحلية في منطقة توسكاني، والتي طلبت من جميع لاعبي فيورنتينا عزل أنفسهم 10 أيام باستثناء الذهاب إلى المران فقط.

من جهتها كشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" ( Gazzetta dello Sport) أن أمرا مماثلا صدر من السلطات الصحية في روما بعد إصابة المهاجم إيدن جيكو بالفيروس.

وذكر فيورنتينا أن 13 من لاعبيه تلقوا دعوات للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، ومن بينهم إيريك بولجار (تشيلي)، وسفيان أمرابط (المغرب)، والثنائي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش ودوسان فلاهوفيتش.

وتلتقي صربيا بملعبها مع أسكتلندا في مواجهة فاصلة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الخميس المقبل بينما تلعب تشيلي ضد بيرو وفنزويلا في تصفيات كأس العالم خلال الأيام العشرة المقبلة.

ومن بين لاعبي روما الذين قد يتأثرون بهذا الحظر المدافع الألباني ماراش كوموبلا ولاعب الوسط الأرميني هنريغ مخيتاريان إضافة للعديد من اللاعبين المنضمين لتشكيلة إيطاليا.

وأبرز اللاعبين الذين سيحرمون من المشاركة في المباريات الدولية، الإيطاليون شيرو إيموبيلي ودومنيكو كريتشيتو ونيكولا باريلا، والبوسني إدين دزيكو والتشيليان ألكسيس سانشيز وأرتورو فيدال والبلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي إيفان بريسيتش.