لعشاق المستديرة الساحرة.. أسبوع كروي حافل

في الوقت الذي تخوض فيه المنتخبات الأوروبية آخر مبارياتها الدولية في العام ستستغل أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) فترة التوقف لمناقشة موضوعات ذات صلة، وفي أميركا الجنوبية يرغب منتخبا البرازيل والأرجنتين في الاقتراب أكثر من حجز مكان لهما في مونديال 2022 بقطر.

دوري الأمم الأوروبية: في الجولة الخامسة من البطولة يواجه المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم المنتخب البرتغالي بطل أمم أوروبا السبت المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفي اليوم ذاته بالمجموعة الرابعة يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الأوكراني في محاولته لخطف صدارة المجموعة من المنتخب الإسباني الذي سيحل ضيفا على نظيره السويسري، فيما يواجه المنتخب البلجيكي نظيره الإنجليزي في إعادة لمواجهتهما معا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا والتي فاز فيها "الشياطين الحمر".

المباريات الفاصلة المؤهلة لأمم أوروبا 2020: تتنافس 8 منتخبات على 4 بطاقات مؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 والتي تم تأجيلها لعام 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتقام المباريات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 يوم الثلاثاء المقبل، إذ يستضيف منتخب جورجيا نظيره مقدونيا، فيما يسافر المنتخب السلوفاكي لمواجهة أيرلندا الشمالية، ويستضيف المنتخب المجري نظيره الأيسلندي، ويواجه المنتخب الصربي ضيفه منتخب أسكتلندا.

ويسعى المنتخبان المجري والأسكتلندي لضمان التأهل إلى المنافسات، حيث إنهما من الدول المستضيفة للبطولة.

مباريات ودية: رغم ضيق الوقت والشكوى من العبء الملقى على عاتق اللاعبين في موسم مضغوط بسبب أزمة كورونا فإنه لا يزال للمباريات الودية مكان قبل منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث سيسعى المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف إلى استغلال المباراة الودية أمام جمهورية التشيك لاختبار الفريق الثاني لبلاده، حيث سيدفع بالوجوه الجديدة ريدل باكو وفيليكس أودوكاي وفيليب ماكس للمشاركة في أولى مبارياتهم، فيما يستضيف المنتخب الهولندي نظيره الإسباني، ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الفنلندي.

وقت الحديث: يناقش رؤساء أندية البوندسليغا أزمة فيروس كورونا، والخليفة المحتمل لكريستيان شيفيرت رئيس الرابطة الذي سيغادر منصبه بنهاية فترته في 2022، وأزمة القيادة في الاتحاد الألماني للعبة، ودخول البث التلفزيوني.

ودعي 14 ناديا من الدوري الممتاز (باستثناء ماينز وأوغسبورغ وشتوتغارت وأرمينيا بيليفيلد) إضافة إلى هامبورغ من الدرجة الثانية لحضور اجتماع يوم الأربعاء.

تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم: تعيش منتخبات قارة أميركا الجنوبية في حالة من التركيز على تصفيات مونديال قطر، حيث يستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره منتخب باراغواي، فيما يستضيف الفريق البرازيلي نظيره منتخب فنزويلا.