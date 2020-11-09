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قطبا المليار يورو.. ليفربول ومانشستر سيتي الأغلى في القيمة السوقية للاعبين

غوارديولا وكلوب يقودان أغلى ناديين في العالم (رويترز)
غوارديولا وكلوب يقودان أغلى ناديين في العالم (رويترز)
9/11/2020

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة أغلى 50 فريقا من حيث القيمة السوقية للاعبيها في العالم.

ونشر الموقع ترتيب الأندية العالمية، حيث شهدت قائمة الـ10 الأوائل وجود 5 فرق إنجليزية و3 إسبانية، في حين غابت الأندية الإيطالية.

وجاء في صدارة الأندية فريقا مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان بقيمة سوقية للاعبين بلغت 1.08 مليار يورو لكل ناد.

واحتل نادي برشلونة الإسباني المركز الثالث بقيمة 878.7 مليون يورو، في حين جاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع بقيمة 876 مليون يورو.

أما المركز الخامس فكان من نصيب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ858.8 مليون يورو، وحلّ سادسا ريال مدريد الإسباني بقيمة 855 مليون يورو.

وباقي المراكز من السابع حتى العاشر جاءت على التوالي لحساب أندية تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، ثم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وعاشرا توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ورغم امتلاكه النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو ونجوما آخرين، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي احتل المركز الـ11 في القائمة بقيمة وصلت إلى 707.7 ملايين يورو.

المصدر : خدمة سند

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