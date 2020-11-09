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فالفيردي أحدث أزمات زيدان

فالفيردي من العناصر المهمة في خطط المدرب زيدان (وكالة الأناضول)
فالفيردي من العناصر المهمة في خطط المدرب زيدان (وكالة الأناضول)
9/11/2020
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آخر تحديث
9/11/2020
(مكة المكرمة) 06:46 PM

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الاثنين أن لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي سيغيب عن الفريق بعد إصابته بكسر في الساق اليمنى خلال الهزيمة 4-1 أمام فالنسيا أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال النادي الملكي في بيان "بعد الفحوص التي خضع لها اللاعب تم تشخيص حالته‭ ‬على أنها إصابة بكسر في قصبة الساق اليمنى، سيواصل النادي تقييم حالته".

ولم يكشف ريال مدريد عن موعد عودة لاعب وسط منتخب أوروغواي من الإصابة، لكن تقارير وسائل إعلام إسبانية توقعت غيابه لشهر على الأقل.

وتعني هذه الإصابة أن فالفيردي سيغيب عن مباراتين مع أوروغواي في تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا والبرازيل هذا الشهر.

وستزيد إصابة فالفيردي متاعب المدرب زين الدين زيدان الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب النتائج المتذبذبة للفريق.

ويعتبر فالفيردي أحد أبرز العناصر في ريال مدريد، وصار قطعة أساسية في خطط زيدان، وسيكون من الصعب تعويض غيابه في ظل تراجع مستوى أغلب اللاعبين.

من جانب آخر، ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم كريم بنزيمة لا يعاني من إصابة خطيرة رغم اضطراره للخروج من مباراة أمس، وأكدت أن التقارير أن هداف الفريق سيكون جاهزا عند استئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي التي تستمر أسبوعين.

ويحل ريال مدريد -الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة- ضيفا على فياريال في أول مباراة له بعد فترة التوقف الدولي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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