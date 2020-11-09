غرور زيدان يدمره

مما لا شك فيه أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتحمل مسؤولية كبيرة في خسارة فريقه القاسية أمس 1-4 أمام فالنسيا في الليغا، إذ إنه مُصر على مشاركة "الحرس القديم" وتطبيق رؤيته الخاصة في المداورة وإراحة اللاعبين.

ولكن هذا الإصرار انعكس سلبا على أداء الفريق وتلقيه خسارة قاسية أمام "الخفافيش".

وفي جولة على مواقع التواصل، يظهر جليا استياء عشاق الملكي من التشكيلة التي بدأ بها "زيزو" المباراة وكلّفته خسارة نقاط مهمة في رحلة الحفاظ على لقب الليغا.

فزيدان أشرك بطريقة مفاجئة، البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو البعيدين عن مستواهما منذ بداية الموسم، وأجلس الألماني توني كروس والفرنسي فيرلاند ميندي على دكة البدلاء.

وإذا كان اللاعبان يحتاجان للراحة فلا تكون في مباراة مهمة وأمام منافس عنيد كفالنسيا.

ويتفق معظم المحللين الرياضيين على أن مارسيلو لم يعد يناسب الريال خاصة في وجود ميندي الذي يقدم مستويات جيدة ولم يكن مصابا وأكثر من ذلك كان جاهزا للمشاركة.

وكان مارسيلو ثغرة من ثغرات دفاع الريال الكثيرة، واستطاع جوزيه غايا فرض سيطرته على الجهة اليسرى وغدا الدولي الإسباني كابوسا لكل من مارسيلو وماركو أسنسيو ولوكاس فاسكيز.

وارتكب قلبا الدفاع سيرجيو راموس ورافاييل فاران خطأين مميتين، الأخير سجل خطأ في مرماه بطريقة كوميدية والأول لمس الكرة بيده بطريقة لا يفعلها مدافع مبتدئ وكبّد فريقه ركلة جزاء جاء منها الهدف الرابع للـ "خفافيش".