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عود على بدء.. لقطة خلاف صلاح وماني

كلوب نجح سابقا في رأب الصدع بين اللاعبَيْن (رويترز)
كلوب نجح سابقا في رأب الصدع بين اللاعبَيْن (رويترز)
9/11/2020

تسببت لقطة مثيرة للجدل بين المصري محمد صلاح وزميله في نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني، في سجال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال طرحه الجميع: هل "الريدز" أمام بوادر أزمة جديدة بين اللاعبَيْن؟

وتداول نشطاء فيديوهات وصورا مختلفة للقطة المثيرة، عقب تنفيذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح التي حصل عليها ماني لليفربول أمام نادي مانشستر سيتي، في لقاء قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى 1-1.

وظهر ماني خلال احتفال لاعبي "الريدز" بهدف صلاح وكأنه يعاتبه لتنفيذ ركلة الجزاء، ليرد الأخير بملامح غاضبة قليلا كما لو أنه يبرر موقفه لزميله السنغالي ويطلب منه الصمت.

وأثارت هذه اللقطة مخاوف جماهير وعشاق ليفربول من ظهور أزمة جديدة بين اللاعبَيْن -صلاح وماني- خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث بينهما، حيث اختلفا في الموسم قبل الماضي بالملعب، حين تنازعا على تنفيذ ركلة جزاء في إحدى المباريات الودية.

ولم يعلق أيٌّ من اللاعبَيْن أو الفريق أو مدربه يورغن كلوب على هذه الحادثة.

 

المصدر : خدمة سند

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