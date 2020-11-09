عود على بدء.. لقطة خلاف صلاح وماني

تسببت لقطة مثيرة للجدل بين المصري محمد صلاح وزميله في نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني، في سجال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال طرحه الجميع: هل "الريدز" أمام بوادر أزمة جديدة بين اللاعبَيْن؟

وتداول نشطاء فيديوهات وصورا مختلفة للقطة المثيرة، عقب تنفيذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح التي حصل عليها ماني لليفربول أمام نادي مانشستر سيتي، في لقاء قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى 1-1.

وظهر ماني خلال احتفال لاعبي "الريدز" بهدف صلاح وكأنه يعاتبه لتنفيذ ركلة الجزاء، ليرد الأخير بملامح غاضبة قليلا كما لو أنه يبرر موقفه لزميله السنغالي ويطلب منه الصمت.

وأثارت هذه اللقطة مخاوف جماهير وعشاق ليفربول من ظهور أزمة جديدة بين اللاعبَيْن -صلاح وماني- خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث بينهما، حيث اختلفا في الموسم قبل الماضي بالملعب، حين تنازعا على تنفيذ ركلة جزاء في إحدى المباريات الودية.

ولم يعلق أيٌّ من اللاعبَيْن أو الفريق أو مدربه يورغن كلوب على هذه الحادثة.

لقطه سيئه متكررة من ماني بعد هدف صلاح صلاح المره دي غيييير🔥 انا مع صلاح pic.twitter.com/Eri1gbZUSX — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) November 8, 2020

محمد صلاح في مباراته أمام مانشتر سيتي

الأحد 7/11/2020 pic.twitter.com/w8uWa0rWxq — abdofadaly (@abdofadaly) November 8, 2020

صور| خلاف بين محمد صلاح وماني بعد ركلة جزاء ليفربول أمام مانشستر سيتي pic.twitter.com/iOkiAdIgTM — Aladhm (@xman1266) November 9, 2020

صراحة صلاح لازم يوري ماني العين الحمراء… ماني يضيع فرص اكثر مما يسجل وايضاً كثير التذمر. — Abu Saud (@fahad_saud8510) November 9, 2020

يبدو أن هناك مشكلة حدثت بين صلاح وساديو ماني تتعلق بضربة الجزاء الذي تسبب فيها ماني وسددها صلاح بنجاح

رغم أن معظم الشوط الأول شهدت تمريرات رائعة بينهم استطاع اللاعبان احتواء ازمة حدثت العام الماضي في مباراة بيرلي والتي خرج ماني فيها غاضبا اعتراضا على تغييره وعدم تغير صلاح pic.twitter.com/tVsAKtWXPZ — شهيرة حبيب العلوي (@shaheeraalalawi) November 8, 2020

إنت تصنع أنا اسجل دي المشكلة 🎶 حوار بين صلاح وماني بعد حصول ماني ركلة جزاء وتسجيل صلاح لها 🔴🌟 pic.twitter.com/IPj0TQ3vIf — أهلى اليوم ⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦❁ (@ahlyfans70) November 8, 2020