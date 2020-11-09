عود على بدء.. لقطة خلاف صلاح وماني

رغم اكتساح ليفربول كرة القدم الإنجليزية والقارية والعالمية، فإن النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني أسوأ ثنائي في أوروبا هذا الموسم من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها.
تسببت لقطة مثيرة للجدل بين المصري محمد صلاح وزميله في نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني، في سجال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسؤال طرحه الجميع: هل "الريدز" أمام بوادر أزمة جديدة بين اللاعبَيْن؟
وتداول نشطاء فيديوهات وصورا مختلفة للقطة المثيرة، عقب تنفيذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح التي حصل عليها ماني لليفربول أمام نادي مانشستر سيتي، في لقاء قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى 1-1.
وظهر ماني خلال احتفال لاعبي "الريدز" بهدف صلاح وكأنه يعاتبه لتنفيذ ركلة الجزاء، ليرد الأخير بملامح غاضبة قليلا كما لو أنه يبرر موقفه لزميله السنغالي ويطلب منه الصمت.
وأثارت هذه اللقطة مخاوف جماهير وعشاق ليفربول من ظهور أزمة جديدة بين اللاعبَيْن -صلاح وماني- خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث بينهما، حيث اختلفا في الموسم قبل الماضي بالملعب، حين تنازعا على تنفيذ ركلة جزاء في إحدى المباريات الودية.
ولم يعلق أيٌّ من اللاعبَيْن أو الفريق أو مدربه يورغن كلوب على هذه الحادثة.
لقطه سيئه متكررة من ماني بعد هدف صلاح
صلاح المره دي غيييير🔥 انا مع صلاح pic.twitter.com/Eri1gbZUSX
— رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) November 8, 2020
محمد صلاح في مباراته أمام مانشتر سيتي
الأحد 7/11/2020 pic.twitter.com/w8uWa0rWxq
— abdofadaly (@abdofadaly) November 8, 2020
صور| خلاف بين محمد صلاح وماني بعد ركلة جزاء ليفربول أمام مانشستر سيتي pic.twitter.com/iOkiAdIgTM
— Aladhm (@xman1266) November 9, 2020
صراحة صلاح لازم يوري ماني العين الحمراء… ماني يضيع فرص اكثر مما يسجل وايضاً كثير التذمر.
— Abu Saud (@fahad_saud8510) November 9, 2020
يبدو أن هناك مشكلة حدثت بين صلاح وساديو ماني تتعلق بضربة الجزاء الذي تسبب فيها ماني وسددها صلاح بنجاح
رغم أن معظم الشوط الأول شهدت تمريرات رائعة بينهم
استطاع اللاعبان احتواء ازمة حدثت العام الماضي في مباراة بيرلي والتي خرج ماني فيها غاضبا اعتراضا على تغييره وعدم تغير صلاح pic.twitter.com/tVsAKtWXPZ
— شهيرة حبيب العلوي (@shaheeraalalawi) November 8, 2020
إنت تصنع أنا اسجل دي المشكلة 🎶
حوار بين صلاح وماني بعد حصول ماني ركلة جزاء وتسجيل صلاح لها 🔴🌟 pic.twitter.com/IPj0TQ3vIf
— أهلى اليوم ❁ (@ahlyfans70) November 8, 2020
ماني يتعب صلاح يزيط دي المشكلة https://t.co/m5esdY9wL7
— AZARO (@bassembebo74) November 8, 2020