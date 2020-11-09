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شاهد.. هدف مذهل في الدوري الألماني

لازارو سيكون أبرز المرشحين لجائزة أفضل هدف في هذا العام (رويترز)
لازارو سيكون أبرز المرشحين لجائزة أفضل هدف في هذا العام (رويترز)
9/11/2020

خطف النمساوي فالينتينو لازارو الأنظار بهدف مميز في الدوري الألماني، وصار من أبرز المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في هذا العام.

وسجل لازارو الهدف في المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ بمضيفه باير ليفركوزن الأحد، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى اللاعب المعار من إنتر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حولها مباشرة إلى المرمى بـ "ركلة العقرب".

ولم تكتمل فرحة لازارو بالهدف بعد خسارة فريقه للمباراة بنتيجة 4-3.

وسبق أن سجل الفرنسي أولفييه جيرو والأرميني هنريك مخيتاريان هدفين بالطريقة نفسها تقريبا في السنوات الماضية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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