شاهد.. هدف مذهل في الدوري الألماني

خطف النمساوي فالينتينو لازارو الأنظار بهدف مميز في الدوري الألماني، وصار من أبرز المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في هذا العام.

وسجل لازارو الهدف في المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ بمضيفه باير ليفركوزن الأحد، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى اللاعب المعار من إنتر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حولها مباشرة إلى المرمى بـ "ركلة العقرب".

Stop what you're doing and watch this ridiculous scorpion kick goal from @borussia_en's Valentino Lazaro 🦂🤯

(via @Bundesliga_EN) pic.twitter.com/1mjAg5m6Uw

— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 8, 2020