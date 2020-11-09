أنا المسؤول وعلي إيجاد الحلول.. زيدان: لا أعذار أو اختباء وراء قرارت الحكام

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن فريقه لا يمكنه الاختباء وراء قرارات الحكام أو مشاكل الإصابات والمرض بعد خسارته 4-1 أمام مضيفه فالنسيا، أمس الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتسبت 3 ركلات جزاء ضد ريال مدريد لأول مرة في تاريخه، سجل جميعها كارلوس سولير مهاجم "الخفافيش"، كما أحرز رفائيل فاران هدفا في مرماه، بعد أن وضع كريم بنزيمة حامل اللقب في المقدمة بملعب "ميستايا".

وتعين على زيدان خوض مباراة الأحد بدون 6 لاعبين في المجمل بعد إصابة لاعب الوسط المؤثر كاسيميرو، وإيدن هازارد أغلى لاعب في تاريخ النادي بفيروس كورونا؛ لكن المدرب قال إنه لا يوجد أي عذر لأداء الفريق.

وقال "زيزو" إنه "يمكننا التماس ألف عذر ويمكن للجميع إيجاد أي سبب يريدونه لتفسير ما حدث.. لكن لا يمكننا البحث عن أعذار، كل من في هذه التشكيلة هو لاعب في الفريق".

وانتقد المدرب رد فعل فريقه السيئ على هدف التعادل، الذي أحرزه سولير بعد تقدم ريال مدريد عن طريق بنزيمة.

وقال "لعبنا جيدا في أول نصف ساعة؛ لكن المباراة تغيرت تماما بعد أن أدركوا التعادل. هذا حدث لنا عدة مرات، ولا يعجبني ذلك".

وأضاف "علينا تحليل ما الذي نفعله بشكل خاطئ؛ لأن أي شيء صغير قد يسبب لنا العديد من الصعوبات.. بمجرد أن استقبلنا الهدف الأول لم نستطع العودة للمباراة، العديد من الأشياء كانت ضدنا اليوم".

وختم المدرب الفرنسي "أنا المسؤول، وعلي إيجاد الحلول".