أحد أبرز أثرياء القارة.. ملياردير ينافس أحمد أحمد على عرش الكرة الأفريقية

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا ترشيح الملياردير باتريس موتسيبي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد داني جوردان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "يتمتع (موتسيبي) بذكاء في إدارة الأعمال يجعله خيارا ثوريا لتغيير شكل الاتحاد الأفريقي وجذب أرباح أكبر للعبة في القارة".

ولم يكن موتسيبي حاضرا خلال الإعلان عن الترشيح الذي تسانده كل من بوتسوانا وسيراليون ونيجيريا.

وقدرت تقارير ثروة موتسيبي بأكثر من ملياري دولار، ويحتل المركز العاشر ضمن أغنى أثرياء القارة السمراء.

SAFA endorse Patrice Motsepe as a 'revolutionary choice for the leadership of African Football.' Full story ➡️ https://t.co/SINLam1obl pic.twitter.com/nvhLPBPr5g — Kick Off (@KickOffMagazine) November 9, 2020

ويملك رجل الأعمال -الذي يسعى لمنافسة أحمد أحمد- نادي ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا، وضخ الملايين من أجل الهيمنة المحلية والمنافسة بانتظام على الألقاب القارية، وتوج بدوري أبطال أفريقيا قبل 4 سنوات.

وأصبح موتسيبي (58 عاما) ثالث مرشح للمنصب قبل آخر موعد للترشيح يوم الخميس بعد الرئيس الحالي أحمد أحمد من مدغشقر، وجاك أنوما من ساحل العاج العضو السابق باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA).

وأعلن أنوما نيته الترشح مطلع الأسبوع للانتخابات التي ستُجرى في الرباط يوم 12 مارس/آذار المقبل، فيما حصل أحمد على دعم 46 من إجمالي 54 من الدول الأعضاء بالاتحاد في بيان جماعي الشهر الماضي.

لكن رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي يخضع لتحقيقات لجنة القيم في الفيفا بسبب مزاعم بالفساد، وإيقافه المحتمل -كما تكهنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) ومجلة فرانس فوتبول- قد يفتح الباب أمام منافسين جدد.

وفاز أحمد -وهو وزير سابق في مدغشقر- في انتخابات 2017 بعد أن أنهى فترة حكم طويلة للكاميروني عيسى حياتو، لكن مدته الحالية شهدت مزاعم اختلاس واستبعاد المبلغين عن الفساد من مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة.

وخضع أحمد لاستجواب من الشرطة الفرنسية في باريس العام الماضي، وسط مزاعم بالفساد.