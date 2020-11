أحد أبرز أثرياء القارة.. ملياردير ينافس أحمد أحمد على عرش الكرة الأفريقية

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا ترشيح الملياردير باتريس موتسيبي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد داني جوردان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "يتمتع (موتسيبي) بذكاء في إدارة الأعمال يجعله خيارا ثوريا لتغيير شكل الاتحاد الأفريقي وجذب أرباح أكبر للعبة في القارة".

ولم يكن موتسيبي حاضرا خلال الإعلان عن الترشيح الذي تسانده كل من بوتسوانا وسيراليون ونيجيريا.

وقدرت تقارير ثروة موتسيبي بأكثر من ملياري دولار، ويحتل المركز العاشر ضمن أغنى أثرياء القارة السمراء.

SAFA endorse Patrice Motsepe as a 'revolutionary choice for the leadership of African Football.'

Full story ➡️ https://t.co/SINLam1obl pic.twitter.com/nvhLPBPr5g

— Kick Off (@KickOffMagazine) November 9, 2020