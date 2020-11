من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

عندما نتحدث عن اللفتات الإنسانية وانخراط نجوم كرة القدم في الأعمال الخيرية يبرز اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقدمة لكثرة أعماله الخيرية وانفراده ببعضها دون غيره من النجوم.

ورغم سنوات نجاح رونالدو في ريال مدريد والآن في يوفنتوس التي جعلت المعجبين يعشقونه لمهاراته وإنجازاته الكبيرة، فإن لديه أيضا جيشا من النقاد الذين يكرهونه، وقد يكون السبب سلوكه المتعالي أحيانا مع المدربين أو هوسه بالتباهي بثروته ومظهره والعلامات التجارية.

ويبدو أن ذلك الهجوم المتوالي دفع صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية إلى الدفاع عن رونالدو من خلال رصد 20 عملا خيريا قالت إنه لا يعرفها إلا القليل من الناس، وإنها تجعل الدون أحد أكبر القلوب الرحيمة في كل الرياضات وتجبرك على حبه، وهي كالآتي:

قد يقول البعض وما يضير أول ملياردير في كرة القدم أن يخصم قرابة ربع راتبه الأسبوعي الذي يبلغ نصف مليون جنيه إسترليني (655 ألف دولار)، ولكن يرد عليهم بأنه كان من الممكن أن يرفض كما فعل كثير من النجوم، لكنه وافق فورا على تخفيض راتبه منذ الشهر الأول لجائحة كورونا، وهو ما سيكلفه أكثر من 5 ملايين دولار من راتبه السنوي.

وفقًا لتقارير متعددة، تعاون رونالدو مع وكيله خورخي مينديز في مارس/آذار للتبرع بمليون جنيه إسترليني (أكثر من 1.3 مليون دولار) للمستشفيات في البرتغال لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتلقت المستشفيات في بورتو ولشبونة تبرعا سخيا لتوفير الأَسِرّة وأجهزة التنفس الصناعي للتعامل مع العدد الكبير من المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا.

وكشف دانييل فيرو رئيس مستشفى سانتا ماريا في لشبونة، عن هذا العمل الخيري بقوله "اتصل بنا خورخي مينديز، الذي تطوع مع كريستيانو رونالدو لتمويل وحدتين للعناية المركزة لمرضى الحالات الحرجة مجهزتين بجميع المعدات الحديثة لتوفير الرعاية لمرضى كوفيد-19".

أكد زميله بالمنتخب البرتغالي برناردو سيلفا أن رونالدو طلب من المنتخب التبرع بنصف مكافأة التأهل ليورو 2020 للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

فضّل رونالدو عرض الحذاء الذهبي الأوروبي الذي فاز به في 2011 بعد تسجيله 40 هدفا لريال مدريد للبيع لصالح الأعمال الخيرية، وتم بيع الحذاء في مزاد خيري بمبلغ ضخم قدره 1.6 مليون دولار، وُجّه لبناء عدد من المدارس في غزة.

