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ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي ويخسر الصدارة لمصلحة ليستر

صلاح رفع رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 8 أهداف في هذا الموسم (رويترز)
صلاح رفع رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 8 أهداف في هذا الموسم (رويترز)
8/11/2020
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آخر تحديث
8/11/2020
(مكة المكرمة) 09:39 PM

خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على قمة مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول.

وعلى ملعب الاتحاد في مانشستر بدأت المباراة بشكل قوي، واندفع الفريقان إلى الهجوم مبكرا، وحقق ليفربول التقدم بهدف من النجم المصري محمد صلاح عبر ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، ورفع صلاح رصيده إلى 8 أهداف في الدوري خلال هذا الموسم.

وعاد مانشستر سيتي بهدف التعادل بقدم البرازيلي غابريل جيسوس في الدقيقة الـ31، وأهدر البلجيكي كيفن دي بروين فرصة التقدم بعد إضاعة ركلة جزاء في الدقيقة الـ42.

وتراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني الذي لم يشهد فرصا كثيرة، وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

ورفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة متأخرا بنقطة عن ليستر المتصدر بعد فوزه في وقت سابق اليوم على وولفرهامبتون بهدف وحيد.

ووصل رصيد مانشستر سيتي إلى 12 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا.

المصدر : وكالات

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