قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

أشادت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأرقام النجم المصري محمد صلاح في البريميرليغ مع نادي ليفربول، وذلك قبيل لقاء القمة المرتقب مساء اليوم الأحد بين الريدز ومانشستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر، صورة النجم المصري بقميص ليفربول، مشيرا إلى عدد الأهداف التي سجلها صلاح (80 هدفا) في 115 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومه إلى النادي في عام 2017.

🔴 🇪🇬 👑 Mohamed Salah has scored 80 #PL goals in 115 matches for @LFC since joining them in 2017, at least nine more than any other player in the competition in that time#MCILIV pic.twitter.com/yQG069kmrw — Premier League (@premierleague) November 8, 2020

وتفاعل نشطاء مع تغريدة البريميرليغ عن صلاح، مشيدين أيضا بالنجم المصري وما يقدمه مع ليفربول، مؤكدين أنه ما زال لديه المزيد، ويجب احترامه وتقديره على كل ما يصنعه مع الريدز وما يحققه من أرقام.

When talking about other player's achievements, they say "Only Mo Salah has more …" When talking about him, they say "Mo Salah has at least ___ more than any other player". Moral of the story:

Mo Salah is Once in a Lifetime Player! https://t.co/BRjiMVeQ1x — niranjan r (@nir8) November 8, 2020

ويواصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية وكتابة التاريخ، حيث انضم قبل أسابيع قليلة إلى قائمة بطل البريميرليغ المئوية التي تضم أفضل 17 هدافا في تاريخ النادي، وذلك بعد وصوله للهدف الـ 100 مع الفريق في مختلف المسابقات.

كما عادل الأسبوع الماضي رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كأفضل هداف للنادي في تاريخ دوري الأبطال بـ 21 هدفا، ولا يزال القوس مفتوحا لمزيد من الإنجازات التاريخية التي لم يسبقه إليها أي لاعب عربي آخر.