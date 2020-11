قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

أشادت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأرقام النجم المصري محمد صلاح في البريميرليغ مع نادي ليفربول، وذلك قبيل لقاء القمة المرتقب مساء اليوم الأحد بين الريدز ومانشستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر، صورة النجم المصري بقميص ليفربول، مشيرا إلى عدد الأهداف التي سجلها صلاح (80 هدفا) في 115 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومه إلى النادي في عام 2017.

🔴 🇪🇬 👑 Mohamed Salah has scored 80 #PL goals in 115 matches for @LFC since joining them in 2017, at least nine more than any other player in the competition in that time #MCILIV pic.twitter.com/yQG069kmrw

وتفاعل نشطاء مع تغريدة البريميرليغ عن صلاح، مشيدين أيضا بالنجم المصري وما يقدمه مع ليفربول، مؤكدين أنه ما زال لديه المزيد، ويجب احترامه وتقديره على كل ما يصنعه مع الريدز وما يحققه من أرقام.

When talking about other player's achievements, they say "Only Mo Salah has more …"

When talking about him, they say "Mo Salah has at least ___ more than any other player".

Moral of the story:

Mo Salah is Once in a Lifetime Player! https://t.co/BRjiMVeQ1x

— niranjan r (@nir8) November 8, 2020