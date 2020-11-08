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قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

صلاح يسجد شكرا لله بعد كل هدف يسجله (غيتي)
صلاح يسجد شكرا لله بعد كل هدف يسجله (غيتي)
8/11/2020

أشادت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأرقام النجم المصري محمد صلاح في البريميرليغ مع نادي ليفربول، وذلك قبيل لقاء القمة المرتقب مساء اليوم الأحد بين الريدز ومانشستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر، صورة النجم المصري بقميص ليفربول، مشيرا إلى عدد الأهداف التي سجلها صلاح (80 هدفا) في 115 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومه إلى النادي في عام 2017.

وتفاعل نشطاء مع تغريدة البريميرليغ عن صلاح، مشيدين أيضا بالنجم المصري وما يقدمه مع ليفربول، مؤكدين أنه ما زال لديه المزيد، ويجب احترامه وتقديره على كل ما يصنعه مع الريدز وما يحققه من أرقام.

ويواصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية وكتابة التاريخ، حيث انضم قبل أسابيع قليلة إلى قائمة بطل البريميرليغ المئوية التي تضم أفضل 17 هدافا في تاريخ النادي، وذلك بعد وصوله للهدف الـ 100 مع الفريق في مختلف المسابقات.

كما عادل الأسبوع الماضي رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كأفضل هداف للنادي في تاريخ دوري الأبطال بـ 21 هدفا، ولا يزال القوس مفتوحا لمزيد من الإنجازات التاريخية التي لم يسبقه إليها أي لاعب عربي آخر.

المصدر : خدمة سند

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