أنسو فاتي يخضع للجراحة وتخوف من فترة غياب طويلة

أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه الشاب أنسو فاتي سيخضع لجراحة يوم غد الاثنين ضمن خطة لعلاج الإصابة التي تعرض لها أمس السبت على مستوى الركبة.

وتعرض فاتي للإصابة في الشوط الأول لمواجهة النادي الكتالوني وريال بيتيس أمس، وخرج بين الشوطين تاركا مكانه للقائد ليونيل ميسي.

وتم تشخيص إصابة اللاعب بقطع في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وأعلن برشلونة في تغريدة اليوم أن فاتي سيخضع لعملية جراحية غدا الاثنين، ووعد النادي بتقديم تفاصيل إضافية حول فترة الغياب بعد إجاء العملية الجراحية.

[ÚLTIMA HORA❗]

Ansu Fati será intervenido quirúrgicamente este lunes Todos los detalles, aquí ▶ https://t.co/qJPft5J1TK pic.twitter.com/CUddCMiuyl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2020

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فاتي سيخضع للجراحة على يد الطبيب الشهير رومان كوغات، وأوضحت أن الطبيب المعالج أمام خيارين، إما خياطة غضروف الركبة أو إزالته بناء على درجة تضرره.

وستحدد طبيعة العملية فترة غياب اللاعب والتي قد تصل إلى 3 أشهر، وهي فترة قد تؤثر على مستوى فاتي الذي سجل 5 أهداف وصنع 4 في 10 مباريات مع برشلونة خلال هذا الموسم في جميع المسابقات.