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كرة قدم

أنسو فاتي يخضع للجراحة وتخوف من فترة غياب طويلة

فاتي قد يغيب 3 أشهر عن الملاعب (رويترز)
فاتي قد يغيب 3 أشهر عن الملاعب (رويترز)
8/11/2020

أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه الشاب أنسو فاتي سيخضع لجراحة يوم غد الاثنين ضمن خطة لعلاج الإصابة التي تعرض لها أمس السبت على مستوى الركبة.

وتعرض فاتي للإصابة في الشوط الأول لمواجهة النادي الكتالوني وريال بيتيس أمس، وخرج بين الشوطين تاركا مكانه للقائد ليونيل ميسي.

وتم تشخيص إصابة اللاعب بقطع في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وأعلن برشلونة في تغريدة اليوم أن فاتي سيخضع لعملية جراحية غدا الاثنين، ووعد النادي بتقديم تفاصيل إضافية حول فترة الغياب بعد إجاء العملية الجراحية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فاتي سيخضع للجراحة على يد الطبيب الشهير رومان كوغات، وأوضحت أن الطبيب المعالج أمام خيارين، إما خياطة غضروف الركبة أو إزالته بناء على درجة تضرره.

وستحدد طبيعة العملية فترة غياب اللاعب والتي قد تصل إلى 3 أشهر، وهي فترة قد تؤثر على مستوى فاتي الذي سجل 5 أهداف وصنع 4 في 10 مباريات مع برشلونة خلال هذا الموسم في جميع المسابقات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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