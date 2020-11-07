شاهد.. ميسي "البديل" يقود برشلونة للفوز الأول خلال 5 مباريات في الليغا

كشفت إذاعة إسبانية وقوع مشادة كلامية غير اعتيادية بغرفة الملابس بعد التعادل المخيب لبرشلونة مع سيلتا فيغو بالليغا الموسم الماضي، بين مدرب الفريق السابق كيكي سيتين وقائده ليونيل ميسي.
حقق فريق برشلونة أول انتصار له خلال 5 مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه 5-2 على ريال بيتيس اليوم السبت بالجولة التاسعة لليغا.
وشارك قائد برشلونة ليونيل ميسي بديلا لأنسو فاتي في بداية الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء "بالتخصص" في الدقيقة 62، كما سجل هدف الاطمئنان الرابع في الدقيقة 82.
📺⚽ملخص تألق "ميسي" و خماسية "برشلونة" في مرمى "ريال بيتيس".🔝💪#BarcaRealBetis 5-2 pic.twitter.com/fIM2XoL8rN
— LaLiga (@LaLigaArab) November 7, 2020
في حين أهدر أنطوان غريزمان ضربة جزاء أخرى للبلوغرانا في الدقيقة 33، عندما كان برشلونة متقدما بهدف عثمان ديمبلي الذي سجله في الدقيقة 22، وهو هدفه الأول هذا الموسم.
#برشلونة_بيتيس 🔥⚽️
غريزمان والحظ العاثر 😐
برأيك، متى سيظهر النجم الفرنسي بصورته السابقة؟ 🤔#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/NPru7blf3c
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2020
⚽️🥅 عثمان ديمبلي يحرز أول أهدافه هذا الموسم في الليغا بكرة لا تصد ولا ترد#الدوري_الإسباني#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/2UAldc0XWK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2020
وأحدث ميسي نشاطا هجوميا كبيرا في صفوف برشلونة، وأسهم بعد نزوله بـ4 دقائق في تسجيل غريزمان الهدف الثاني بـ"تفويتة" رائعة للكرة العرضية من بين قدميه.
#برشلونة_بيتيس 🔥⚽️
تفويتة ميسي 🏃♂️ تجعل غريزمان يسجل ⚽️🥅#الدوري_الاسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/Ax7zN7w0Gl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2020
وسجل بيدرو غونزاليس الهدف الخامس لبرشلونة في الوقت بدل الضائع، في حين سجل هدفي بيتيس أنطونيو سانابريا في الدقيقة 45، ولورينزو مورن في الدقيقة 74.
🇫🇷🔥الفرنسي "أنطوان غريزمان " يواصل تهديد مرمى "ريال بيتيس "…
هل سيستطيع التسجيل؟#BarçaRealBetis pic.twitter.com/EzB7f2gimh
— LaLiga (@LaLigaArab) November 7, 2020
الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 11 نقطة، ليقفز من المركز الـ12 إلى المرتبة الثامنة، وله مباراة مؤجلة قد تدخله المربع الذهبي حال فوزه بها.
وتوقف رصيد بيتيس عند 12 نقطة محتلا المركز السابع حتى نهاية الجولة.