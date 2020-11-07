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شاهد.. ميسي "البديل" يقود برشلونة للفوز الأول خلال 5 مباريات في الليغا

لاعبو برشلونة يحتفلون مع ميسي بعد تسجيله الهدف الثالث (غيتي)
لاعبو برشلونة يحتفلون مع ميسي بعد تسجيله الهدف الثالث (غيتي)
7/11/2020

حقق فريق برشلونة أول انتصار له خلال 5 مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه 5-2 على ريال بيتيس اليوم السبت بالجولة التاسعة لليغا.

وشارك قائد برشلونة ليونيل ميسي بديلا لأنسو فاتي في بداية الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء "بالتخصص" في الدقيقة 62، كما سجل هدف الاطمئنان الرابع في الدقيقة 82.

في حين أهدر أنطوان غريزمان ضربة جزاء أخرى للبلوغرانا في الدقيقة 33، عندما كان برشلونة متقدما بهدف عثمان ديمبلي الذي سجله في الدقيقة 22، وهو هدفه الأول هذا الموسم.

وأحدث ميسي نشاطا هجوميا كبيرا في صفوف برشلونة، وأسهم بعد نزوله بـ4 دقائق في تسجيل غريزمان الهدف الثاني بـ"تفويتة" رائعة للكرة العرضية من بين قدميه.

وسجل بيدرو غونزاليس الهدف الخامس لبرشلونة في الوقت بدل الضائع، في حين سجل هدفي بيتيس أنطونيو سانابريا في الدقيقة 45، ولورينزو مورن في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 11 نقطة، ليقفز من المركز الـ12 إلى المرتبة الثامنة، وله مباراة مؤجلة قد تدخله المربع الذهبي حال فوزه بها.

وتوقف رصيد بيتيس عند 12 نقطة محتلا المركز السابع حتى نهاية الجولة.

المصدر : الجزيرة

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