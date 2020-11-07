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مورينيو يخشى على بيل اللعب مع منتخب ويلز

بيل استعاد لياقته البدنية والذهنية مع توتنهام وسجل أول أهدافه مع الفريق منذ 2013 (رويترز)
بيل استعاد لياقته البدنية والذهنية مع توتنهام وسجل أول أهدافه مع الفريق منذ 2013 (رويترز)
7/11/2020

دعا جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير مسؤولي منتخب ويلز للتعامل بحذر مع حالة غاريث بيل خلال أداء الواجب الوطني مع بلاده، قائلا إنه يخشى أن يضيع المجهود الذي بذله المهاجم لاستعادة كامل لياقته خلال المشاركة مع ويلز.

وشارك بيل أساسيا في فوز توتنهام خارج الديار 3-1 على لودوغورتس في الدوري الأوروبي يوم الخميس، وبدا في كامل تركيزه مثلما فعل منذ عودته إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويحل توتنهام، صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز، ضيفا على وست بروميتش ألبيون يوم الأحد قبل الفترة الدولية.

وتستضيف ويلز منتخب الولايات المتحدة يوم الخميس وديا قبل مواجهة أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال مورينيو "واجه بيل بالفعل ما يكفي من المشاكل في السابق. يعمل بقوة، وكلنا نساعده، ولذا أدعو الجميع للتعامل بحذر مع حالته لأننا لا نرغب أن نضيع العمل الذي قام به الجميع في الشهرين الأخيرين".

وأضاف "سيخوض منتخب ويلز مباراتين في دوري الأمم، وأتوقع مشاركته، لكن لو كان المنتخب يعتني به مثلما نفعل فيجب عليهم الاهتمام بفترة التعافي بين المباريات".

وتابع مورينيو "يتعين عليهم تحري فترة كافية للراحة بين المباريات وعدد الدقائق التي يلعبها والحيلولة دون إجهاده بشكل كامل".

المصدر : رويترز

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