فضل التلميذ على الأستاذ.. المدير الرياضي لدورتموند: هالاند أفضل من ليفاندوفسكي

وصف مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ بأنه "مهاجم مثالي"، وأعرب عن اعتقاده بأن إرلينغ هالاند، مهاجم دورتموند، أفضل من ليفاندوفسكي عندما كان في مثل عمره.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أكد زورك أن هالاند (20 عاما) أفضل من ليفاندوفسكي (32 عاما) عند مقارنتهما معا، وقال إن "إرلينغ هو الآن بالتأكيد وصل إلى أبعد مما كان روبرت قد وصل إليه عندما كان في العشرين".

في الوقت نفسه، أقر زورك بصعوبة المقارنة بين لاعبين عندما يكون فارق السن بينهما كبيرا بمثل هذا القدر، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي تطور إلى مهاجم مثالي على مر السنين.

وأضاف زورك "أنا أثق فعليا بقدرة إرلينغ في كل شيء، لأنه يمتلك هذا الدافع الداخلي الشديد الذي يجعله راغبا في تحسين نفسه بشكل دائم، كما أن لديه تطلعا لا يمكن كبحه".

ويلتقي دورتموند وبايرن مساء اليوم في لقاء قمة دون جمهور.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت لدى دورتموند أموال بعد خسائر كورونا من أجل تعبئة الفريق في موسم الشتاء، قال زورك "لا".

وقال زورك إنه يعتقد أن كل الأندية تشعر في الوقت الراهن بأن هذه الأزمة خلّفت لديها آثارا عميقة، ولا تزال تخلف آثارا، كما هي الحال في المجتمع والاقتصاد وكل المجالات تقريبا.

واختتم زورك كلامه، "أعتقد أن مجال الحركة المتاح لنا قليل نسبيا لأسباب اقتصادية"، موضحا أنه لهذا السبب فإن دورتموند يخطط لإكمال الموسم مع جادون سانشو.