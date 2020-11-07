مقلدا ترامب.. ساوثهامبتون يطالب بوقف عد النقاط عقب تصدره البريميرليغ

طالب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي في تغريدة ساخرة على تويتر بوقف عد النقاط عقب تصدره المؤقت لترتيب جدول البريميرليغ، بعد تغلبه على نيوكاسل 2-صفر أمس الجمعة.

ونشر الحساب صورة لترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وعلق عليها: "أوقفوا العد"، في إشارة إلى تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي طالب فيها بوقف عد الأصوات المتبقية في الانتخابات الرئاسية.

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

وتصدر ساوثهامبتون الترتيب للمرة الأولى في تاريخه برصيد 16 نقطة بالتساوي مع ليفربول الذي تنتظره مواجهة قوية مع مانشستر سيتي في الجولة نفسها غدا الأحد على ملعب الاتحاد.