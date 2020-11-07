البث الحي
كرة قدم

مقلدا ترامب.. ساوثهامبتون يطالب بوقف عد النقاط عقب تصدره البريميرليغ

ستيوارت أرمسترونغ (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني بمرمى نيوكاسل (رويترز)
ستيوارت أرمسترونغ (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني بمرمى نيوكاسل (رويترز)
7/11/2020

طالب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي في تغريدة ساخرة على تويتر بوقف عد النقاط عقب تصدره المؤقت لترتيب جدول البريميرليغ، بعد تغلبه على نيوكاسل 2-صفر أمس الجمعة.

ونشر الحساب صورة لترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وعلق عليها: "أوقفوا العد"، في إشارة إلى تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي طالب فيها بوقف عد الأصوات المتبقية في الانتخابات الرئاسية.

وتصدر ساوثهامبتون الترتيب للمرة الأولى في تاريخه برصيد 16 نقطة بالتساوي مع ليفربول الذي تنتظره مواجهة قوية مع مانشستر سيتي في الجولة نفسها غدا الأحد على ملعب الاتحاد.

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

غوارديولا يشبّه مواجهة ليفربول بانتخابات الرئاسة الأميركية ويحسم أمر أغويرو

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لن يكون جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام ليفربول بعد غد الأحد في البريميرليغ.

المزيد من كرة قدم

رونالدو سجل وغادر مصابا.. لاتسيو ينتزع تعادلا دراميا مع يوفنتوس

رونالدو يحتفل بتسجيله هدف الفوز ليوفنتوس (رويترز)

قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

صلاح يسجد شكرا لله بعد كل هدف يسجله (غيتي)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

"تسلل الإبط".. أخطاء حكام الفيديو الكارثية عرض مستمر في البريميرليغ

بامفورد يسجل الهدف الذي ألغاه الفار (رويترز)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)