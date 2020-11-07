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كرة قدم

إجراءات صارمة.. الكاف يعلن خارطة طريق تصفيات كأس الأمم الأفريقية

مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة (وكالة الأناضول)
مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة (وكالة الأناضول)
7/11/2020

أعلنت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) عن حزمة من الإجراءات الجديدة قبل استئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021".

وقال الكاف في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة إن هناك مجموعة من القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، تتعلق بشكل خاص بشروط إقامة المباريات، وعدد التبديلات المصرح بها، وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.

وأضاف أن هناك بعض الحالات غير المنصوص عليها في لائحة إجراءات مواجهة فيروس كورونا سيتم اعتبارها حالات استثنائية، وستقررها اللجنة المنظمة للمسابقة.

وأوضح أنه يجب خوض المباريات وعدم تأجيلها إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن 11 لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) و4 بدلاء، وإذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بفيروس كورونا فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2.

وتابع أنه في حال إقامة المباراة "سيتم السماح بعدد التبديلات المصرح بها وهي 5 لاعبين لكل فريق، كذلك ستتاح لكل فريق 3 فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة".

وقال "وفقا لبروتوكول مواجهة كورونا فإنه يجب خوض جميع المباريات من دون جمهور، ولكن إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة الكاف أولاً".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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