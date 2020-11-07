أحدث ضحاياه دورتموند في البوندسليغا.. بايرن ميونخ يواصل الفتك بمنافسيه

انفرد فريق بايرن ميونخ حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند 3-2 اليوم السبت في المرحلة السابعة للبوندسليغا.

وتقدم فريق لايبزيغ إلى مركز الوصيف بفوزه على ضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، اكتسح يونيون برلين ضيفه أرمينيا بيلفيلد بخماسية نظيفة، وفاز هيرتا برلين على مضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة، وتعادل ماينز مع شالكه 2-2، كما تعادل شتوتغارت مع آينتراخت فرانكفورت 2-2.

ورفع الفريق البافاري رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف، وتوقف رصيد دورتموند عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، تقدم القائد ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ولكن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن النمساوي ديفيد ألابا من تسجيل هدف التعادل للنادي البافاري.

وبعد مضي 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبايرن.

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثالث دوّنه ليروي ساني (80). وقبل 7 دقائق من النهاية رد إيرلينغ هالاند بهدف لدورتموند.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ليفاندوفسكي هدفا لبايرن، لكن الحكم ألغاه مجددا بداعي التسلل.