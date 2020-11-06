سقط بملعبه أمام ليل بثلاثية يازيجي.. ميلان يخسر لأول مرة بعد 24 مباراة

أوقف فريق ليل الفرنسي سلسلة عدم الخسارة لمضيفه ميلان الإيطالي، التي استمرت في مبارياته الـ24 الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما تغلب عليه 3-صفر يوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز سبارتا براغ التشيكي 4-1 على مضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وارتقى ليل لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ميلان، في حين احتل سبارتا براغ المركز الثالث بـ3 نقاط، وبقي سيلتيك متذيلا للترتيب بنقطة واحدة.

وارتدى التركي يوسف يازيجي ثوب التألق في اللقاء، بعدما أحرز أهداف الفريق الفرنسي الثلاثة.

وافتتح يازيجي التسجيل لليل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و58.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لميلان في كافة البطولات منذ مارس/آذار الماضي.

إبراهيموفيتش يعترض على تبديله بالقرب من مدرب ميلان الذي تجاهله (رويترز)

وشهدت المباراة اعتراض النجم السويدي إبراهيموفيتش بعد تبديله في مشهد أعاد للأذهان فترة سوء نتائج ميلان الموسم الماضي.