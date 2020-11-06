البث الحي
كرة قدم

غوارديولا يشبّه مواجهة ليفربول بانتخابات الرئاسة الأميركية ويحسم أمر أغويرو

غوارديولا (يمين) في حوار باسم مع كلوب خلال إحدى مواجهاتهما في البريميرليغ (رويترز)
غوارديولا (يمين) في حوار باسم مع كلوب خلال إحدى مواجهاتهما في البريميرليغ (رويترز)
6/11/2020

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لن يكون جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام ليفربول بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح غوارديولا أن أغويرو لم يتعاف تماما من الإصابة التي يعاني منها، وقال "ليس جاهزا، ليس بعد".

وأشار إلى أن مواجهة ليفربول ستكون اختبارا جيدا لفريقه الذي يسعى إلى تطوير وتحسين مستواه بعد البداية المهتزة هذا الموسم والتي وضعته في المركز العاشر.

وقال غوارديولا "إنها مباراة مهمة، ولكنها مثل انتخابات الرئاسة الأميركية التي يجب حساب جميع الأصوات فيها، هناك الكثير من المباريات أمامنا".

وأضاف "من الجيد دائما أن تخوض أقوى المباريات الممكنة، كان ليفربول أكثر قوة في الموسم الماضي، كان ليفربول فريقا استثنائيا لفترة طويلة، ولديه مدير فني استثنائي أيضا".

وتابع "من الجيد أن نواجه هذا الفريق لنحسن مستوانا، نعلم إلى أي مدى يجب أن يكون مستوانا للتغلب عليه".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

رونالدو سجل وغادر مصابا.. لاتسيو ينتزع تعادلا دراميا مع يوفنتوس

رونالدو يحتفل بتسجيله هدف الفوز ليوفنتوس (رويترز)

قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

صلاح يسجد شكرا لله بعد كل هدف يسجله (غيتي)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

"تسلل الإبط".. أخطاء حكام الفيديو الكارثية عرض مستمر في البريميرليغ

بامفورد يسجل الهدف الذي ألغاه الفار (رويترز)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)