البث الحي
كرة قدم

عودة خاميس رودريغيز تعزز قوة إيفرتون للإجهاز على مانشستر يونايتد المرتبك

رودريغيز يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لإيفرتون في البريميرليغ (غيتي)
رودريغيز يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لإيفرتون في البريميرليغ (غيتي)
6/11/2020

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون اليوم الجمعة أن عودة نجم الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز ستمنح الفريق دفعة قوية في مباراته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن غاب عن الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

واستهل رودريغيز -الذي انضم إلى إيفرتون من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (26.29 مليون دولار)- مسيرته بشكل واعد في غوديسون بارك، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات بالبريميرليغ هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم "سيلعب (خاميس) غدا، وأتمنى أن يظهر في حالة طيبة".

وأضاف "لا أدري إن كان استعاد لياقته بنسبة 100%، لكننا نحتاج إليه، بدنيا هو في حالة جيدة وتعافى من مشكلة بسيطة، لن ندفع به إذا كان هناك أي شك بشأن حالته، لا نرغب في المغامرة بإصابة أخرى".

ويسعى إيفرتون للعودة إلى طريق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام ساوثهامبتون ونيوكاسل، لكن أنشيلوتي يتوقع اختبارا صعبا أمام مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الـ15 بعد بداية سيئة للموسم الجديد، لكنه حصل على 6 من نقاطه السبع من مباريات خارج ملعبه.

ويسعى إيفرتون للإجهاز على مانشستر يونايتد مستغلا الأزمة التي يعيشها الفريق بعد أدائه السيئ وهزيمته أمام إسطنبول باشاك شهير التركي 2-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، حيث يمر الفريق بحالة ارتباك شديد، ووصل الأمر إلى البحث عن مدرب جديد وفق تقارير صحفية.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

مانشستر يونايتد امتدحه ببيت شعر.. أندية أوروبا تهنئ المسلمين بالمولد النبوي الشريف

حرصت بعض الدوريات والأندية الأوروبية الكبرى على تهنئة الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وافق أمس الخميس، وذلك من خلال حساباتها باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد من كرة قدم

رونالدو سجل وغادر مصابا.. لاتسيو ينتزع تعادلا دراميا مع يوفنتوس

رونالدو يحتفل بتسجيله هدف الفوز ليوفنتوس (رويترز)

قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

صلاح يسجد شكرا لله بعد كل هدف يسجله (غيتي)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

"تسلل الإبط".. أخطاء حكام الفيديو الكارثية عرض مستمر في البريميرليغ

بامفورد يسجل الهدف الذي ألغاه الفار (رويترز)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)