عودة خاميس رودريغيز تعزز قوة إيفرتون للإجهاز على مانشستر يونايتد المرتبك

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون اليوم الجمعة أن عودة نجم الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز ستمنح الفريق دفعة قوية في مباراته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن غاب عن الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

واستهل رودريغيز -الذي انضم إلى إيفرتون من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (26.29 مليون دولار)- مسيرته بشكل واعد في غوديسون بارك، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات بالبريميرليغ هذا الموسم.

🎥🇨🇴 𝗝𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗠! 🇨🇴🎥 Taking a closer look at @jamesdrodriguez in training ahead of #EVEMUN… 👀 — Everton (@Everton) November 6, 2020

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم "سيلعب (خاميس) غدا، وأتمنى أن يظهر في حالة طيبة".

وأضاف "لا أدري إن كان استعاد لياقته بنسبة 100%، لكننا نحتاج إليه، بدنيا هو في حالة جيدة وتعافى من مشكلة بسيطة، لن ندفع به إذا كان هناك أي شك بشأن حالته، لا نرغب في المغامرة بإصابة أخرى".

ويسعى إيفرتون للعودة إلى طريق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام ساوثهامبتون ونيوكاسل، لكن أنشيلوتي يتوقع اختبارا صعبا أمام مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الـ15 بعد بداية سيئة للموسم الجديد، لكنه حصل على 6 من نقاطه السبع من مباريات خارج ملعبه.

ويسعى إيفرتون للإجهاز على مانشستر يونايتد مستغلا الأزمة التي يعيشها الفريق بعد أدائه السيئ وهزيمته أمام إسطنبول باشاك شهير التركي 2-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، حيث يمر الفريق بحالة ارتباك شديد، ووصل الأمر إلى البحث عن مدرب جديد وفق تقارير صحفية.