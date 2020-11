عودة خاميس رودريغيز تعزز قوة إيفرتون للإجهاز على مانشستر يونايتد المرتبك

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون اليوم الجمعة أن عودة نجم الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز ستمنح الفريق دفعة قوية في مباراته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن غاب عن الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

واستهل رودريغيز -الذي انضم إلى إيفرتون من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (26.29 مليون دولار)- مسيرته بشكل واعد في غوديسون بارك، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات بالبريميرليغ هذا الموسم.

🎥🇨🇴 𝗝𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗠! 🇨🇴🎥

Taking a closer look at @jamesdrodriguez in training ahead of #EVEMUN… 👀

— Everton (@Everton) November 6, 2020