البث الحي
كرة قدم

سجل ثلاثية في أتلانتا.. جوتا "الرائع" أفضل لاعب بالجولة الثالثة في دوري الأبطال

جوتا يتوسط ماني (يمين) وصلاح أثناء احتفاله بتسجيله الهدف الثاني بمرمى أتلانتا (غيتي)
جوتا يتوسط ماني (يمين) وصلاح أثناء احتفاله بتسجيله الهدف الثاني بمرمى أتلانتا (غيتي)
6/11/2020

فاز المهاجم البرتغالي، دييغو جوتا، بجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القد، بعدما أحرز 3 أهداف أمام أتلانتا الإيطالي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الجمعة أن جوتا "الرائع" واصل تألقه على صعيد تسجيل الأهداف بالمساهمة بـ "هاتريك" في فوز "الريدز" 5-صفر، ومواصلة الانتصارات بالبطولة.

وتفوق جوتا في التصويت الإلكتروني الخاص بموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الحسن بليا (بوروسيا مونشنغلادباخ) وإرلينغ هولاند (بوروسيا دورتموند) ويوسف النصيري (إشبيلية).

ويمتلك الدولي البرتغالي بذلك إجمالي 4 أهداف في رصيده بالمسابقة هذا الموسم.

المصدر : وكالة الشرق الأوسط

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

رونالدو سجل وغادر مصابا.. لاتسيو ينتزع تعادلا دراميا مع يوفنتوس

رونالدو يحتفل بتسجيله هدف الفوز ليوفنتوس (رويترز)

قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

صلاح يسجد شكرا لله بعد كل هدف يسجله (غيتي)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

"تسلل الإبط".. أخطاء حكام الفيديو الكارثية عرض مستمر في البريميرليغ

بامفورد يسجل الهدف الذي ألغاه الفار (رويترز)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)