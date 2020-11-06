سجل ثلاثية في أتلانتا.. جوتا "الرائع" أفضل لاعب بالجولة الثالثة في دوري الأبطال

ما الذي يمكن أن يقدمه ديوغو جوتا لليفربول؟ في الواقع ذلك السؤال كان آخر ما تم طرحه عقب مجيء الرجل إلى الفريق، ببساطة لأن الجميع كان لا يزال يحاول استيعاب مفاجأة التعاقد معه من الأساس.