سجل ثلاثية في أتلانتا.. جوتا "الرائع" أفضل لاعب بالجولة الثالثة في دوري الأبطال

ما الذي يمكن أن يقدمه ديوغو جوتا لليفربول؟ في الواقع ذلك السؤال كان آخر ما تم طرحه عقب مجيء الرجل إلى الفريق، ببساطة لأن الجميع كان لا يزال يحاول استيعاب مفاجأة التعاقد معه من الأساس.
فاز المهاجم البرتغالي، دييغو جوتا، بجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القد، بعدما أحرز 3 أهداف أمام أتلانتا الإيطالي.
وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الجمعة أن جوتا "الرائع" واصل تألقه على صعيد تسجيل الأهداف بالمساهمة بـ "هاتريك" في فوز "الريدز" 5-صفر، ومواصلة الانتصارات بالبطولة.
الرائع @DiogoJota18 يفوز بجازة لاعب الأسبوع في #دوري_أبطال_أوروبا! 👏🔴
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 6, 2020
وتفوق جوتا في التصويت الإلكتروني الخاص بموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الحسن بليا (بوروسيا مونشنغلادباخ) وإرلينغ هولاند (بوروسيا دورتموند) ويوسف النصيري (إشبيلية).
ويمتلك الدولي البرتغالي بذلك إجمالي 4 أهداف في رصيده بالمسابقة هذا الموسم.