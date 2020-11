دفاع هش ووسط مرتبك.. كومان يطالب برشلونة بالفوز على بيتيس ويدافع عن ميسي

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن فريقه يجب ألا ينشغل بالانتقادات بسبب بدايته المتعثرة هذا الموسم، إذ إنه يبحث عن أول فوز خلال 5 مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم بمباراته مع ريال بيتيس غدا السبت.

وبسبب الانطلاقة المتواضعة تراجع برشلونة إلى المركز الـ12، لكن تتبقى له مباراتان وبالكاد استعاد الثقة عقب الفوز 2-1 على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا بعد عناء.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن "فرقا مثل برشلونة يجب أن تكون قريبة من القمة طوال الوقت وإلا ستكون الانتقادات مستمرة".

وأضاف "يمكنني التعامل مع الانتقادات، لكن لا يمكن المبالغة في التفكير فيها، الموسم طويل ويجب أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد".

وتابع المدرب الهولندي "نحتاج لـ3 نقاط، مع التحلي بالهدوء، لكن حتى مع الفوز لست متأكدا من أن الأوضاع ستهدأ، وهناك شيء يحدث دائما في النادي".

وحصل برشلونة على دفعة من عودة الحارس مارك أندريه تير شتيغن الذي يستعد لخوض أول مباراة له بالدوري عقب أداء ملهم أمام دينامو في أول لقاء له عقب التعافي من جراحة بالركبة.

لكن كومان قال أيضا إنه يعمل على تحسين دفاعه الهش بعد استقبال 7 تسديدات على المرمى من دينامو المبتلى بالإصابات.

وأشار كومان إلى ارتباك خط الوسط أيضا بقوله إن "المشكلة الرئيسية كانت في خط الوسط، حيث لم نتحكم بشكل تام، وكان من الصعب السيطرة على المباراة، وواجه دفاعنا الكثير من المشاكل".

وأضاف "نحتاج للعب جيدا أمام بيتيس والتحسن دفاعيا مقارنة بمباراة دينامو، والتحلي بتركيز وبتنظيم أكبر، وعملنا على ذلك في التدريبات".

