داني ألفيس: برشلونة فقد هويته ولم يحترم هدافه التاريخي ميسي

أكد داني ألفيس أن زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي اسم كبير تماما مثل ناديه برشلونة، وأنه يستحق إطلاق اسمه على ملعب كامب نو، وحثه على عدم الانتقال إلى فريق آخر لأنه لن يجد مكانا أفضل من برشلونة.

وأشار ألفيس إلى أنه شعر بالقلق مثل ميسي بشأن أسلوب إدارة النادي الكتالوني تحت قيادة رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، قائلا إنه كان يتعين على النادي إظهار المزيد من الاحترام لنجمه وهدافه التاريخي ميسي الذي هدد بالرحيل في نهاية الموسم الماضي.

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وقرر ميسي في نهاية الأمر الاستمرار في صفوف برشلونة تجنبا لنزاع قانوني مع النادي قبل موسمه الأخير معه.

وقال المدافع البرازيلي الأيمن في مقابلة إذاعية اليوم الجمعة إن "ميسي اسم عظيم مثل برشلونة، وليس من المستغرب أنه أراد الرحيل بعد أن رأى كل شيء حوله في حالة سيئة، لقد حقق الكثير من الإنجازات، مما يجعله يستحق إطلاق اسمه على الملعب".

وقال ألفيس (37 عاما) -الذي توج مع ميسي بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا- إنه حث ميسي أيضا على البقاء في ناديه الحالي.

وأضاف ألفيس -الذي غادر برشلونة للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في 2016 والذي يلعب حاليا في ساو باولو البرازيلي- "طلبت منه عدم مغادرة برشلونة".

وتابع "قلت له هذا عندما كان النادي يحاول التخلص مني، وقال لي: لا تذهب، أين ستجد مكانا أفضل من هنا؟ وأنا قلت له نفس الشيء (هذا الصيف)، لم يرد لكني أعرف أنه تلقى الرسالة".

وأضاف ألفيس أن "برشلونة غيّر فلسفته، لذا فمن الطبيعي أنه يواجه مشكلات الآن، لقد فقد الفريق هويته وعليه العمل على استعادتها".