البث الحي
كرة قدم

داني ألفيس: برشلونة فقد هويته ولم يحترم هدافه التاريخي ميسي

ألفيس خلف ميسي يحتفل معه بهدفه في إشبيلية بنهائي السوبر الأوروبي في 2015 (رويترز)
ألفيس خلف ميسي يحتفل معه بهدفه في إشبيلية بنهائي السوبر الأوروبي في 2015 (رويترز)
6/11/2020

أكد داني ألفيس أن زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي اسم كبير تماما مثل ناديه برشلونة، وأنه يستحق إطلاق اسمه على ملعب كامب نو، وحثه على عدم الانتقال إلى فريق آخر لأنه لن يجد مكانا أفضل من برشلونة.

وأشار ألفيس إلى أنه شعر بالقلق مثل ميسي بشأن أسلوب إدارة النادي الكتالوني تحت قيادة رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، قائلا إنه كان يتعين على النادي إظهار المزيد من الاحترام لنجمه وهدافه التاريخي ميسي الذي هدد بالرحيل في نهاية الموسم الماضي.

ألفيس يقطع الكرة من رونالدو خلال الكلاسيكو (غيتي)

وقرر ميسي في نهاية الأمر الاستمرار في صفوف برشلونة تجنبا لنزاع قانوني مع النادي قبل موسمه الأخير معه.

وقال المدافع البرازيلي الأيمن في مقابلة إذاعية اليوم الجمعة إن "ميسي اسم عظيم مثل برشلونة، وليس من المستغرب أنه أراد الرحيل بعد أن رأى كل شيء حوله في حالة سيئة، لقد حقق الكثير من الإنجازات، مما يجعله يستحق إطلاق اسمه على الملعب".

وقال ألفيس (37 عاما) -الذي توج مع ميسي بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا- إنه حث ميسي أيضا على البقاء في ناديه الحالي.

وأضاف ألفيس -الذي غادر برشلونة للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في 2016 والذي يلعب حاليا في ساو باولو البرازيلي- "طلبت منه عدم مغادرة برشلونة".

وتابع "قلت له هذا عندما كان النادي يحاول التخلص مني، وقال لي: لا تذهب، أين ستجد مكانا أفضل من هنا؟ وأنا قلت له نفس الشيء (هذا الصيف)، لم يرد لكني أعرف أنه تلقى الرسالة".

وأضاف ألفيس أن "برشلونة غيّر فلسفته، لذا فمن الطبيعي أنه يواجه مشكلات الآن، لقد فقد الفريق هويته وعليه العمل على استعادتها".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

رونالدو سجل وغادر مصابا.. لاتسيو ينتزع تعادلا دراميا مع يوفنتوس

رونالدو يحتفل بتسجيله هدف الفوز ليوفنتوس (رويترز)

قبل مواجهة مان سيتي.. البريميرليغ يشيد بأرقام صلاح المميزة مع ليفربول

صلاح يسجد شكرا لله بعد كل هدف يسجله (غيتي)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

"تسلل الإبط".. أخطاء حكام الفيديو الكارثية عرض مستمر في البريميرليغ

بامفورد يسجل الهدف الذي ألغاه الفار (رويترز)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)