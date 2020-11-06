إنريكي يعيد موراتا وكوكي للمنتخب الإسباني ويضم يورينتي للمرة الأولى

استدعى لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم اللاعب ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي ضمن قائمة الفريق التي أعلنها اليوم الجمعة استعدادا لآخر 3 مباريات ودية للماتادور الإسباني في العام الحالي.

كما ضمت القائمة -التي اشتملت على 25 لاعبا- زميلي موراتا السابقين كوكي وماركوس يورينتي لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الهولندي وديا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ثم يحل ضيفا على نظيره السويسري، ويستضيف المنتخب الألماني في 14 و17 من الشهر الحالي على الترتيب في مباراتين متتاليتين بمجموعته في بطولة دوري أمم أوروبا.

ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته في البطولة بفارق نقطة واحدة أمام منتخبي أوكرانيا وألمانيا.

وسجل موراتا 6 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع يوفنتوس، ويعود اللاعب إلى قائمة المنتخب الإسباني بعدما غاب عن آخر تجمعين للفريق.

ويعود كوكي بهذا إلى قائمة الفريق، فيما نال يورينتي الاستدعاء لقائمة الفريق للمرة الأولى.

ولم تشمل القائمة لاعبي خط الوسط تياغو ألكانتارا وداني سيبايوس، علما بأن تياغو غاب عن الملاعب في الفترة الماضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.