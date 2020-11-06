أرسنال يفوز بمساعدة النيران الصديقة وينفرد بصدارة المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي

استغل أرسنال الإنجليزي النيران الصديقة وحسم صدارة المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه الكبير 4-1 على مولده النرويجي يوم الخميس في الجولة الثالثة، التي شهدت اليوم أيضا فوز رابيد فيينا النمساوي على دوندالك الأيرلندي 4-3.

وفض أرسنال الاشتباك على صدارة المجموعة من خلال الفوز الثمين اليوم، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط لينفرد بالصدارة بعد 3 انتصارات متتالية وتجمد رصيد مولده عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وكانت النيران الصديقة هي أبرز عوامل فوز أرسنال في المباراة، حيث بادر مولده بهز الشباك عن طريق مارتن إيليجسن في الدقيقة 22 ولكن زميله كريستوفر هوجن سجل هدف التعادل لأرسنال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل شريف سينيان نجم مولده الهدف الثاني لأرسنال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه أيضا في الدقيقة 62، في حين جاء الهدفان الثالث والرابع لأرسنال بتوقيع لاعبيه نيكولاس بيبي وجوزيف ويلوك في الدقيقتين 70 و88.

وحصد رابيد فيينا النمساوي أول 3 نقاط له في المجموعة بفوزه الثمين 4-3 على دوندالك الأيرلندي، لينفرد بالمركز الثالث وظل دوندالك في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.