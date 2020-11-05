مانشستر سيتي وليفربول.. كلاسيكو إنجليزي ناري هذا الأسبوع

في قمة مبكرة للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يستضيف مانشستر سيتي ليفربول، حامل اللقب، مساء الأحد، في المرحلة الثامنة بعد أن سيطر الفريقان على المسابقة في آخر 3 مواسم.

ويحظى سيتي -الذي توج باللقب مرتين متتاليتين في 2018 و2019- بأفضلية اللعب على أرضه، في الوقت الذي يتصدر فيه ليفربول جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي بعد مضي 7 جولات من الموسم.

وعانى "السيتيزنز" بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا مؤخرا، إذ يحتل المركز 10 بجدول الترتيب بفارق 5 نقاط خلف ليفربول، وله مباراة مؤجلة.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعد فوز سيتي على أولمبياكوس بثلاثية نظيفة، وفوز ليفربول على مضيفه أتالانتا بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر غوارديولا حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة مصير هدافه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في المشاركة، حيث يعاني من إصابة في أربطة الساق؛ لكن عودة المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس بعد 6 أسابيع من الغياب أثلجت قلب المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا "من المهم بالتأكيد حقيقة عودة غابريل.. إنه مهم بالنسبة لنا، سجل هدفا رائعا أمام أولمبياكوس، وأنا سعيد للغاية بعودته".

وتأثرت صفوف مانشستر سيتي كثيرا بالإصابات في الموسم الحالي؛ لكن غوارديولا أبدى سعادته بما سارت عليه الأمور حتى الآن.

وقال "سعيد باللاعبين في الوضعية التي نمر بها، تعثرنا في البداية؛ لكننا تقدمنا بعدها".

وأضاف "مرت 6 أو 7 جولات فقط من البريميرليغ، لدينا الكثير من المباريات لخوضها، وتتبقى مباراة واحدة قبل فترة التوقف الدولي".

وربما يعاني الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من كثرة اللاعبين الجاهزين في خط الهجوم بعد تسجيل دييغو جوتا 3 أهداف (هاتريك) في شباك أتالانتا.

ومنذ انضمامه لليفربول قادما من ولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سجل البرتغالي جوتا 7 أهداف في 10 مباريات ليفرض ضغوطا متزايدة على المثلث الهجومي المؤلف من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

لكن كلوب يرى أن وجود مهاجمين رائعين يتنافسان على المشاركة أمر إيجابي، وقال "العالم في بعض الأحيان يصبح مكانا سيئا، حيث إنه في لحظة تألق أحدهم يبدأ الحديث بشكل فوري عن لاعب آخر يشارك معنا، كما لو أنه شارك في 500 مباراة متتالية".

وتابع "لم نكن لنبلغ دوري أبطال أوروبا، لو لم يكن لدينا بوبي فيرمينو"، وأشار "بالنسبة لنا من المهم وجود أكثر من 11 لاعبا، وقد استغل جوتا إمكانياته بطريقة مذهلة وقدم مباراة رائعة".

وأوضح "هذا الأمر ليس له أي علاقة ببوبي، ولا يسبب لي الصداع، أنا أكثر من مجرد سعيد بالطريقة التي ظهر بها الأولاد".

وقد يستعيد ليفربول جهود المدافع جويل ماتيب بعد تعافيه من الإصابة، كما قد يعود تياغو ألكنتارا للمشاركة في خط الوسط بعد تجاوزه الإصابة في الركبة.

ويلتقي ليستر سيتي الوصيف يوم الأحد مع ضيفه ولفرهامبتون صاحب المركز السادس بعد فوزه على أستون فيلا في مباراته الأخيرة، وتقليصه الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة.

ويستضيف إيفرتون صاحب المركز الرابع فريق مانشستر يونايتد، يوم السبت، في الوقت الذي بمقدور ساوثهامبتون أن يقاسم ليفربول الصدارة مؤقتا حال فوزه على نيوكاسل غدا الجمعة.

وفي مباراة أخرى الجمعة يلتقي بيرنلي مع مضيفه برايتون فيما يلتقي السبت كريستال بالاس مع ليدز يونايتد وتشلسي مع شيفيلد يونايتد وويستهام يونايتد مع فولهام، ويلتقي الأحد وست بروميتش ألبيون مع توتنهام وأرسنال مع أستون فيلا.