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كلاسيكو مصري بنهائي أبطال أفريقيا.. الزمالك يجدد فوزه على الرجاء

الزمالك تأهل لنهائي دوري الأبطال بفوزه على الرجاء 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (رويترز)
الزمالك تأهل لنهائي دوري الأبطال بفوزه على الرجاء 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (رويترز)
4/11/2020

فاز الزمالك المصري اليوم الأربعاء على الرجاء المغربي 3-1 في إياب نصف نهائي في دوري أبطال أفريقيا ليواجه غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية.

وتفوق الزمالك على الفريق المغربي بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث كان قد فاز ذهابا على الرجاء بهدف نظيف في الدار البيضاء.

وكان الرجاء المبادر بالتقدم عن طريق بن مالانغو (47)، قبل أن يدرك فرجاني ساسي التعادل (61)، ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني (85).

وانهار دفاع الرجاء ليستقبل هدفا ثالثا للزمالك عن طريق مصطفى محمد (88).

وسيواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام بمصر في 27 من الشهر الجاري.

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