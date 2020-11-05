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شاهد.. ميسي يتمشى فوق أرض الملعب "بلا روح أو شغف"

ميسي سجل الهدف الأول لبرشلونة في مرمى دينامو كييف (غيتي)
ميسي سجل الهدف الأول لبرشلونة في مرمى دينامو كييف (غيتي)
5/11/2020

انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اللاعب في الثواني الأخيرة من المباراة وهو يمشي على أرض الملعب دون ضغط على لاعبي فريق دينامو كييف الأوكراني وكانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة 2-1.

ويظهر المقطع عدم اكتراث ميسي بالركض تجاه أحد لاعبي الفريق الأوكراني أو حتى محاولة الضغط عليه، رغم احتمال بناء هجمة مضادة يأتي منها هدف التعادل للفريق الضيف.

ورأى مغردون أنه لا يوجد مبرر لميسي في هذه اللقطة وكان يجب عليه القتال حتى آخر لحظة، ووصفوه بأنه "فقد شغفه ويلعب بلا روح".

في المقابل، دافع آخرون عن لاعبهم المفضل، مُذكّرين بلقطة أخرى من المباراة عاد فيها ميسي ليدافع ويضغط على لاعبي الفريق الخصم في هجمة مرتدة على برشلونة.

وكان قائد منتخب الأرجنتين سجل هدف التقدم لنادي برشلونة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وانتهى اللقاء بفوز باهت للفريق الكتالوني 2-1.

يذكر أن ميسي سجل 5 أهداف هذا الموسم مع البرسا ومنتخب بلاده، جاءت كلها من ركلات جزاء، في سابقة بمسيرة "الساحر الأرجنتيني".

المصدر : خدمة سند

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هل ميسي مشكلة برشلونة؟

بعد زعم الإسباني كيكي سيتين -مدرب برشلونة- أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يمثّل مشكلة في الفريق وأنه من الصعب تدريبه، رفض الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الحالي هذه المزاعم.

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