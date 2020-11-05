شاهد.. ميسي يتمشى فوق أرض الملعب "بلا روح أو شغف"

بعد زعم الإسباني كيكي سيتين -مدرب برشلونة- أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يمثّل مشكلة في الفريق وأنه من الصعب تدريبه، رفض الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الحالي هذه المزاعم.
انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اللاعب في الثواني الأخيرة من المباراة وهو يمشي على أرض الملعب دون ضغط على لاعبي فريق دينامو كييف الأوكراني وكانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة 2-1.
ويظهر المقطع عدم اكتراث ميسي بالركض تجاه أحد لاعبي الفريق الأوكراني أو حتى محاولة الضغط عليه، رغم احتمال بناء هجمة مضادة يأتي منها هدف التعادل للفريق الضيف.
ورأى مغردون أنه لا يوجد مبرر لميسي في هذه اللقطة وكان يجب عليه القتال حتى آخر لحظة، ووصفوه بأنه "فقد شغفه ويلعب بلا روح".
— Cule (@A7madoCule) November 5, 2020
— Europa League Fan (@PutaChampions) November 4, 2020
ميسي الموسم دا جايب فورمة الشهيد https://t.co/BvyrPZvCba
— Nassiiif (@Omar_Nassef) November 5, 2020
البعض قد يكون بالغ في الوصف حول هذه اللقطة، لكن اتفق بأن ليونيل ميسي ليس بأفضل حالاته، اللاعب عليه أن يلعب بحماس ويقاتل بشكل أكبر حتى وأن كان هذا هو موسمه الأخير في الكامب نو
pic.twitter.com/ewEdhBpkDt
— Mostafa M (@Mostafam_d) November 5, 2020
صراحة لايوجد أي مبرر لهذه اللقطة كان على ميسي أن يقاتل حتى اخر رمق فالنتيجة كانت 2/1 و الهدف ممكن يجي في جزء من الثانية. https://t.co/FP5j7Yb53a
— Mohammed PMP® (@Mr_Mohd20) November 5, 2020
هذا ما فعلته إدارة برشلونة بـ ميسي.
وهذا يفسر سبب تفوق فرق بسيطة بعناصرها و قليلة بكلفتها. pic.twitter.com/RLyWMkWBGC
— أحمد الحافظ (@ahmedbinhafid) November 5, 2020
في المقابل، دافع آخرون عن لاعبهم المفضل، مُذكّرين بلقطة أخرى من المباراة عاد فيها ميسي ليدافع ويضغط على لاعبي الفريق الخصم في هجمة مرتدة على برشلونة.
ضغط ميسي 🤫 https://t.co/RNhNx7Nqgb
— Bodi🇮🇶 (@abo_18i) November 5, 2020
شوف ميسي كيف يرجع للدفاع مافيه أحد تكلم عليها فقط البحث عن الدراما والأثاره https://t.co/tSXipaDpi2
— salem (@salem76621534) November 5, 2020
باقي ١٠ ثواني للمباراة وفايز بالنتيجة وفريقك كلو في الخلف والكرة في نص الملعب ولاعب كل مباريات الموسم ، اخر شي يجي واحد يقلك ميسي ما متحمس https://t.co/aGmEJECCrn
— Mogahid | 2 (@MogahidMohame13) November 5, 2020
وكان قائد منتخب الأرجنتين سجل هدف التقدم لنادي برشلونة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وانتهى اللقاء بفوز باهت للفريق الكتالوني 2-1.
يذكر أن ميسي سجل 5 أهداف هذا الموسم مع البرسا ومنتخب بلاده، جاءت كلها من ركلات جزاء، في سابقة بمسيرة "الساحر الأرجنتيني".