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روما يكتسح كلوج.. ونابولي وسوسييداد يشعلان صراع صدارة المجموعة السادسة

إيبانيز يسجل الهدف الثاني لروما من ضربة رأس (رويترز)
إيبانيز يسجل الهدف الثاني لروما من ضربة رأس (رويترز)
5/11/2020

لقن فريق روما الإيطالي ضيفه كلوج الروماني درسا قاسيا بالتغلب عليه 5-صفر اليوم الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالدوري الأوروبي لكرة القدم، في حين أشعل ريال سوسييداد الإسباني ونابولي الإيطالي الصراع على صدارة المجموعة السادسة بالبطولة.

وانفرد روما بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 7 نقاط وتجمد رصيد كلوج عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وحسم روما المباراة بشكل كبير في شوطها الأول عبر 3 أهداف سجلها هنريك ميختاريان وروجير إيبانيز دا سيلفا وبورخا مايورال في الدقائق الثانية و23 و34.

وفي الشوط الثاني، أضاف مايورال وبيدرو رودريغيز هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 83 و89.

صراع ثلاثي
وفي المجموعة السادسة، أشعل ريال سوسييداد الإسباني ونابولي الإيطالي الصراع على الصدارة بفوز الأول على ألكمار الهولندي 1-صفر والثاني على مضيفه ريجيكا الكرواتي 2-1 في الجولة الثالثة للمجموعة.

وبهذا، ارتفع رصيد كل من ريال سوسييداد ونابولي إلى 6 نقاط ليزاحما ألكمار في الصدارة.

وعلى ملعب أنويتا في سان سيباستيان بإسبانيا، انتهى الشوط الأول بين سوسييداد وألكمار بالتعادل السلبي، ثم سجل كريستيان بورتوغيز هدف الفوز لسوسييداد في الدقيقة 58.

ويتصدر ألكمار المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام نابولي وسوسييداد.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، قلب نابولي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1 على مضيفه ريجيكا الكرواتي، ليرفع رصيده أيضا إلى 6 نقاط ويشتعل الصراع الثلاثي على صدارة المجموعة، بينما ظل ريجيكا بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وتقدم ريجيكا بهدف مبكر سجله روبرت موريتش في الدقيقة 13، ورد نابولي بهدفين سجلهما دييغو ديم وفيليب براوت لاعب ريجيكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 43 و62.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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