دوري الأبطال.. فوز باهت لبرشلونة وكبير ليوفنتوس وتشلسي وخسارة سان جيرمان

عزز برشلونة صدارته ترتيب المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت انتصارا سهلا ليوفنتوس 4-1 على مضيفه فرينكفاروش المجري.

وارتفع رصيد البرسا إلى 9 نقاط ليظل متربعا على قمة المجموعة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه يوفنتوس، بينما احتل دينامو كييف وفرينكفاروش المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.

وعلى ملعب (كامب نو)، سجل هدفي البرسا ليونيل ميسي (5 من ركلة جزاء) وجيرارد بيكيه (65)، أما هدف الضيوف الوحيد فسجله فيكتور تسيغانكوف (75).

يوفنتوس سحق فرينكفاورش 4-1 (رويترز)

وفي العاصمة المجرية بودابست، حقق يوفنتوس فوزا كبيرا 4-1 على مضيفه فريكفاروش، ليصالح جماهيره عقب خسارته الموجعة بهدفين نظيفين أمام البرسا في الجولة الماضية.

وسجل رباعية "اليوفي" الإسباني ألفارو موراتا (7 و60) وباولو ديبالا (73) ولاشا دفالي لاعب الفريق المجري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (81)، في حين أحرز فرانك بولي هدف الفريق المضيف (90).

وفي المجموعة السادسة انتزع بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة عقب فوزه على كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية دورتموند ثورجان هازارد (14)، وإيرلينغ هالاند (18 و32).

دورتموند يتصدر المجموعة السادسة (رويترز)

ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل فريق لاتسيو الإيطالي مع مضيفه زينيت الروسي 1-1.

ورفع دروتموند رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطة عن لاتسيو، ويحتل كلوب بروج المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما حصد زينيت أول نقطة له في المجموعة محتلا المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الخامسة، فاز تشلسي على ضيفه رين الفرنسي بثلاثية نظيفة سجلها تيمو فيرنر (10 و41 من ركلتي جزاء) وتامي أبراهام (50).

النصيري كان بطل المباراة (غيتي)

وفي المجموعة ذاتها، تغلب إشبيلية على كراسنودار الروسي 3-2. وتقدم كراسنودار بهدفين سجلهما محمود سيلمانوف (10) وماركوس بيرغ (21 من ضربة جزاء)، غير أن الفريق الأندلسي قلب الطاولة بتسجليه ثلاثية عبر إيفان راكيتيتش (42) والبديل يوسف النصيري (69 و72).

فوز سهل لتشلسي على رين (غيتي)

ورفع تشلسي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، يليه إشبيلية بفارق الأهداف، في حين تجمد رصيد كراسنودار عند نقطة في المركز الثالث، ويحتل رين المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثامنة، قلب لايبزيغ الطاولة على ضيفه باريس سان جيرمان وفاز عليه 2-1، وشهدت المجموعة فوز مفاجئ لباشاك شهير التركي على ضيفه مانشستر يونايتد 2-1.

واستفاق لايبزيغ من صدمة خسارته الموجعة بخماسية نظيفة أمام مضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

كان الفريق الفرنسي هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا (6)، قبل أن يهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء في الدقيقة 16.

لايبزيغ استفاق من هزيمته الثقيلة أمام مان يونايتد (رويترز)

وتعادل لايبزيغ عبر لاعبه كريستوفر نكونكو (42)، ثم أضاف زميله إيميل فورسبيرغ الهدف الثاني للفريق الألماني (57 من ركلة جزاء).

وتضاعفت معاناة سان جيرمان في اللقاء، بعدما اضطر للعب بـ9 لاعبين عقب طرد إدريسا جاي وبريسنال كيمبيمبي في الدقيقتين الـ69 والـ90.