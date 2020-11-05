جدار كتالونيا ومنقذ برشلونة.. أرقام مذهلة لتير شتيغن ضد دينامو كييف

عزز برشلونة صدارته ترتيب المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات لأبطال أوروبا، عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بالجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت انتصارا ليوفنتوس 4-1 على فرينكفاورش.
لم يتفاجأ أحد من متابعي مواجهة برشلونة وضيفه دينامو كييف الأوكراني أمس الأربعاء بحصول الألماني مارك أندريه تير شتيغن على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، فما قدمه من أداء وتصديات كان مذهلا.
وتشير أرقام الحارس الدولي الألماني إلى أنه في 90 دقيقة:
وكان مفاجئا أن يقدم تير شتيغن هذا الأداء -الذي عود جماهير البرسا عليه- بعد غيابه لأكثر من شهرين إثر خضوعه لعملية جراحية.
وعن هذا الأداء، يقول جيرارد بيكيه هداف البرسا إن "تير شتيغن أنقذ مرمى برشلونة من عدة كرات خطيرة، وساهم بشكل فعال في الفوز".
يذكر أن البرسا هزم ضيفه الأوكراني 2-1 بصعوبة بالغة، واعتبر معظم المحللين أن دينامو كييف كان يستحق التعادل على الأقل.
📸 – What an unbelievable goalkeeper Ter Stegen is. pic.twitter.com/j6IOKO6QND
— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 4, 2020
Change my mind: The current best goalkeeper is Marc-André ter Stegen pic.twitter.com/uZXXBJCCBR
— A.K.S (@Anandu_k_Syam) November 4, 2020
Marc-Andre ter Stegen pulls off a big save on his return 💪
Barcelona are on the ropes against Dynamo Kiev 😳#UCL pic.twitter.com/XN3eZXuIbK
— Goal (@goal) November 4, 2020