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جدار كتالونيا ومنقذ برشلونة.. أرقام مذهلة لتير شتيغن ضد دينامو كييف

شتيغن تصدى لـ6 كرات خطيرة (رويترز)
شتيغن تصدى لـ6 كرات خطيرة (رويترز)
5/11/2020

لم يتفاجأ أحد من متابعي مواجهة برشلونة وضيفه دينامو كييف الأوكراني أمس الأربعاء بحصول الألماني مارك أندريه تير شتيغن على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، فما قدمه من أداء وتصديات كان مذهلا.

وتشير أرقام الحارس الدولي الألماني إلى أنه في 90 دقيقة:

  • تصدى لـ6 كرات حاسمة، بينها تصديات يمكن أن توصف بالمعجزة
  • لمس الكرة 31 مرة
  • مرر 18 تمريرة دقيقة
  • %100 نسبة دقة تمريراته

وكان مفاجئا أن يقدم تير شتيغن هذا الأداء -الذي عود جماهير البرسا عليه- بعد غيابه لأكثر من شهرين إثر خضوعه لعملية جراحية.

وعن هذا الأداء، يقول جيرارد بيكيه هداف البرسا إن "تير شتيغن أنقذ مرمى برشلونة من عدة كرات خطيرة، وساهم بشكل فعال في الفوز".

يذكر أن البرسا هزم ضيفه الأوكراني 2-1 بصعوبة بالغة، واعتبر معظم المحللين أن دينامو كييف كان يستحق التعادل على الأقل.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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