تورام ينضم لمنتخب فرنسا لأول مرة بعد هدفيه بريال مدريد.. وفودن يعود لإنجلترا

استدعى منتخب فرنسا لكرة القدم لأول مرة ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ بعد تألقه وتسجيله هدفين في مرمى ريال مدريد، فيما عاد لاعب الوسط فيل فودن لتشكيلة منتخب إنجلترا، واستمر استبعاد ماسون غرينوود من القائمة التي تضم 29 لاعبا.

وتخوض إنجلترا مباراة ودية ضد أيرلندا، إضافة إلى مواجهتي بلجيكا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وخرج فودن وغرينوود من معسكر إنجلترا في أيسلندا وعادا إلى الديار في سبتمبر/أيلول الماضي لخرق بروتوكولات "كوفيد-19" عقب الالتقاء مع سيدتين داخل فندق المنتخب وغابا عن تشكيلة المنتخب الشهر الماضي.

وعاد فودن إلى التشكيلة بعد انطلاقة رائعة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، فيما خرج غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد من حسابات المدرب غاريث ساوثغيت.

ولم يكمل غرينوود (19 عاما) مباراة كاملة مع يونايتد هذا الموسم، وسجل هدفين في 8 مباريات بجميع المسابقات.

وقال ساوثغيت للصحفيين اليوم الخميس "نبحث عن التوازن في المراكز بالتشكيلة، وشارك فودن كثيرا مع فريقه مؤخرا، فيما لعب ماسون بنسبة أقل مع يونايتد".

وأضاف "تحدثت مع أولي (غونار سولشار مدرب يونايتد) عن تطوره، وأشعر بأنه من الأفضل أن يبقى مع ناديه حاليا، وأن يتطور في الأشهر المقبلة".

وتابع "لا توجد رواسب من سبتمبر/أيلول، وانتهى الأمر ويمكن استدعاء الاثنين، وسيصبحان من أفضل اللاعبين، ولا شك في ذلك".

ويلعب المنتخب الإنجليزي ضد أيرلندا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قبل مواجهة بلجيكا وأيسلندا يومي 15 و18 في دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل إنجلترا المركز الثالث بمجموعتها بـ7 نقاط، بفارق نقطتين خلف بلجيكا المتصدرة.

وجاءت تشكيلة إنجلترا على النحو التالي:

حراس مرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد ونيك بوب.

مدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد وبن تشيلويل، وكونور كودي، وإيريك داير، وجو غوميز، وريس جيمس، ومايكل كين، وهاري مغواير، وأينسلي ميتلاند-نايلز، وتيرون مينجس، وبوكايو ساكا، وكيران تريبيير، وكايل ووكر.

لاعبو وسط: فيل فودن، وجوردان هندرسون، وماسون ماونت، وديكلان رايس، وجيمس وارد-براوس، وهاري وينكس.

مهاجمون: تامي أبراهام، ودومينيك كالفرت-لوين، وجاك غريليش، وهاري كين، وماركوس راشفورد، وجيدون سانشو، ورحيم ستيرلينغ.

ديشان يختار 26 لاعبا

من ناحية أخرى، استدعى منتخب فرنسا ماركوس -وهو ابن ليليان تورام الفائز مع فرنسا بكأس العالم لكرة القدم 1998- ضمن التشكيلة التي أعلنها المدرب ديدييه ديشان اليوم الخميس، وتضم 26 لاعبا لخوض 3 مباريات دولية هذا الشهر.

وسجل تورام 3 أهداف في 10 مباريات مع مونشنغلادباخ في كل المسابقات هذا الموسم، من بينها ثنائية رائعة في التعادل 2-2 مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال ديشان عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما -والذي كان ضمن منتخب فرنسا الفائز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2016- إنه "يملك القدرة على صناعة الفارق بقوته وشخصيته".

