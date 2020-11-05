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بالفيديو.. نادال يحقق فوزه رقم "ألف" وينضم لأساطير التنس الثلاث

نادال يحتفل بالفوز رقم "ألف" بعد المباراة (رويترز)
نادال يحتفل بالفوز رقم "ألف" بعد المباراة (رويترز)
5/11/2020

واصل النجم الإسباني رافاييل نادال أرقامه المميزة في عالم التنس عقب وصوله إلى الفوز رقم "ألف" في مسيرته الاحترافية، بعدما تغلب على مواطنه فيليسيانو لوبيز في الدور الثاني من دورة باريس، آخر بطولات "الماسترز" للألف نقطة.

واحتفى الحساب الرسمي لرابطة محترفي التنس العالمية بفوز نادال رقم "ألف"، وذلك بنشر فيديوهات من انتصاراته وتكريمه بدرع الفوز الألف الذي حققه بعد 18 عاما على فوزه الأول في دورة "مايوركا" مسقط رأسه عام 2002.

وبدوره، شكر الماتادور الإسباني -على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر- الجهات التي كرّمته واحتفت بإنجازه التاريخي.

وبات نادال -المصنف الثاني عالميا- رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأميركي جيمي كونورز (1274)، والسويسري روجيه فيدرر (1242)، والأميركي إيفان لندل (1068).

المصدر : خدمة سند

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