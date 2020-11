بالفيديو.. نادال يحقق فوزه رقم "ألف" وينضم لأساطير التنس الثلاث

واصل النجم الإسباني رافاييل نادال أرقامه المميزة في عالم التنس عقب وصوله إلى الفوز رقم "ألف" في مسيرته الاحترافية، بعدما تغلب على مواطنه فيليسيانو لوبيز في الدور الثاني من دورة باريس، آخر بطولات "الماسترز" للألف نقطة.

واحتفى الحساب الرسمي لرابطة محترفي التنس العالمية بفوز نادال رقم "ألف"، وذلك بنشر فيديوهات من انتصاراته وتكريمه بدرع الفوز الألف الذي حققه بعد 18 عاما على فوزه الأول في دورة "مايوركا" مسقط رأسه عام 2002.

It's tough to narrow down 1,000 wins, but @rafaelnadal did just that!

وبدوره، شكر الماتادور الإسباني -على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر- الجهات التي كرّمته واحتفت بإنجازه التاريخي.

وبات نادال -المصنف الثاني عالميا- رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأميركي جيمي كونورز (1274)، والسويسري روجيه فيدرر (1242)، والأميركي إيفان لندل (1068).

Nadal's 1000 victories mean…

💪 71 wins on grass

💪 82 wins in a year (2008)

💪 90 wins indoor

💪 100 wins at @rolandgarros

💪 172 wins vs Top 10

💪 282 wins in Grand Slam

💪 387 wins in Masters 1000

💪 445 wins on clay

💪 482 wins on hard courts

💪 910 outdoor wins pic.twitter.com/zqydo5Ml3F

— We Are Tennis (@WeAreTennis) November 5, 2020