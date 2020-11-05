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كين يسجل هدفه الـ200.. وتوتنهام يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الأوروبي

لاعبو توتنهام يحتفلون مع كين (يسار) بهدفه (رويترز)
لاعبو توتنهام يحتفلون مع كين (يسار) بهدفه (رويترز)
5/11/2020

‬سجل هاري كين الهدف رقم 200 في مباراته الـ300 مع توتنهام مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي في انتصاره 3-1 على مضيفه البلغاري لودوغورتس في المجموعة العاشرة للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وبعد أن انتقد المدرب جوزيه مورينيو لاعبيه عقب هزيمة مخيبة 1-صفر أمام أنتفيرب الأسبوع الماضي، بدا توتنهام أكثر تركيزا اليوم ليهيمن على اللعب في الشوط الأول ويهز كين ولوكاس مورا الشباك.

وسجل كين هدفا بضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية نفذها مورا في الدقيقة 13، ليحقق إنجازا جديدا مع الفريق في مشاركته رقم 300.

وبعدها تعاون مع غاريث بيل قبل أن تصل الكرة إلى مورا لينهيها بسهولة في الشباك في الدقيقة 33.

وقلص كلاوديو كيسيرو الفارق للفريق المضيف بعد 4 دقائق من الشوط الثاني، لكن جيوفاني لو سيلسو استعاد فارق الهدفين لتوتنهام بعد عمل رائع من البديل سون هيونغ مين.

ويملك توتنهام 6 نقاط من 3 مباريات، متساويا مع أنتفيرب الذي يواجه لاسك في وقت لاحق اليوم.

المصدر : رويترز

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